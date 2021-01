Il est donc compréhensible que certaines fonctionnalités des trépieds classique soient sacrifiées. Même les meilleurs trépieds de voyage peuvent ne pas atteindre la même hauteur que les trépieds ordinaires, et ils peuvent ne pas atteindre non plus les mêmes niveaux de stabilité. De plus, comme leur construction est souvent constituée de fibres de carbone et d’un plus grand nombre de sections pour chaque pied afin de les rendre légers et portables, ils sont généralement plus chers.

Il est évident que, ce qu’un photographe considère comme le compromis parfait entre taille et stabilité risque d’être très différent d’un autre photographe. C’est pourquoi le meilleur trépied de voyage ne sera pas le même pour tout le monde, et c’est pourquoi nous avons couvert une gamme particulièrement large de prix et de tailles.