La valeur des cartes Pokemon est devenue si chère pour diverses raisons, qui vont de la rupture de stock aux robots qui achètent pour faire des bénéfices. Que la carte Pokemon vaille beaucoup d’argent ou qu’elle ait une valeur sentimentale pure, la conserver dans des pochettes est un moyen de s’assurer qu’elle reste en bon état.

Mais avec tant d’options, il peut être difficile de choisir le bon étui pour vos cartes pokemon. Vous voyez, les pochettes existent dans une multitude de formes, de tailles et de modèles, tous conçus pour mettre en valeur la carte de façon élégante ou simplement pour la protéger des dommages.

Dans cet article, vous découvrirez les meilleures pochettes pour cartes Pokemon en fonction de votre utilisation, nous avons inclus des conseils pour protéger vos cartes en plus des pochettes, et nous avons même comparé des marques similaires afin que vous puissiez choisir celle qui répond le mieux à vos besoins.

1. Les pochettes Pokemon Ultra Pro Eclipse

L’Ultra Pro Eclipse est plus mince que d’autres pochettes sur le marché, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas durables, car elles peuvent également passer un test d’étirement alors que d’autres pochettes comme le Dragon Shield Matte ne le peuvent pas.

En termes de qualité et de durabilité, l’Ultra Pro Eclipse offre une qualité exceptionnelle et excellera avec brio. En parlant de couleurs, l’Eclipse est également disponible dans diverses options de couleurs qui vont du bleu au rouge, en passant par le vert et le noir.

Comme la qualité de la pochette lui permet de s’étirer davantage, le risque que la pochette se fende est minime.

Le brassage est également fluide avec les pochettes, et vous pouvez à peine voir ou sentir une quelconque pression. Par rapport aux autres options du marché, vous verrez la différence.

Le recto de la carte offre également une fonction anti-reflet qui fonctionne très bien, surtout si vous prévoyez de l’utiliser lors de tournois.

Dans l’ensemble, l’Ultra Pro Eclipse est une option digne d’intérêt si vous préférez un profil plus fin qui offre une face avant claire et qui est parfait pour le double-sleeving.

2. Les Dragon Shield

Vous avez probablement entendu parler de Dragon Shield et de leur présence dans le jeu depuis quelques années.

Depuis leur sortie en 1999, l’équipe à l’origine de cette magnifique pochette s’est attachée à créer la meilleure pochette de carte à collectionner pour les joueurs occasionnels et les collectionneurs qui utilisent régulièrement leurs cartes.

Les joueurs qui jouent régulièrement sont susceptibles de provoquer l’usure de leurs précieuses cartes. C’est à cela que servent les manchons, qui protègent les cartes de l’usure. L’expérience de l’équipe à l’origine de Dragon Shield garantit que les cartes sont protégées de divers éléments environnementaux tels que les déchirures et les graisses.

Au fil des ans, l’équipe a apporté des améliorations aux pochettes Dragon Shield, et a fait en sorte que les dernières versions durent plus longtemps et soient plus durables. L’équipe derrière Dragon Shield a maintenant beaucoup de variations de couleurs ou « dragons » pour correspondre à votre préférence de couleur.

Une autre chose que vous aimerez vraiment à propos des pochettes Dragon Shield est la petite boîte qui contient les pochettes en toute sécurité. Cette petite boîte est assez pratique pour mettre et enlever les cartes, ce qui est idéal lorsque vous avez beaucoup de cartes ou de paquets ou même lorsque vous présentez des vidéos de déballage.

La taille de la pochette est également suffisante pour permettre aux cartes d’y glisser en douceur. Vous pouvez même mettre vos cartes Pokemon dans une double pochette avant de les insérer, et elles y entreront quand même.

Le dos des pochettes n’est pas opaque, et vous pouvez le constater puisque vous pouvez légèrement voir ce qui se trouve derrière la pochette. Mais gardez à l’esprit que ce n’est pas un problème important, plutôt une chose que vous devriez savoir.

Le mélange des cartes est facile et ne présente aucune résistance, grâce à la qualité et au matériau des pochettes.

Dans l’ensemble, les cartes offrent une protection exceptionnelle et comprennent même une boîte portable qui protège encore mieux votre carte. Si le niveau d’opacité au dos de la carte ne vous dérange pas, alors la carte devrait vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour garder vos cartes en sécurité.

3. TitanShield Lot de 150 pochettes de protection pour carte Pokemon

Les pochettes TitanShield sont une excellente option à considérer si vous êtes un nouveau collectionneur de cartes Pokemon. En fait, les pochettes ont tout ce dont vous avez besoin sans pour autant faire de compromis.

En commençant par la durabilité de la carte, les pochettes TitanShield Card Sleeves ne sont pas exactement aussi durables les unes que les autres. Certaines pochettes se cassent facilement, tandis que d’autres nécessitent un peu plus de force pour se briser.

Le dos de la carte est également un peu translucide. Même si vous pouvez à peine voir le dos de la carte, ce n’est pas un problème majeur. De plus, le dos est un peu texturé et est agréable car il ne glisse pas facilement de votre main, ce qui est parfait pour les jeux occasionnels et les tournois.

En ce qui concerne l’ajustement, la carte se glisse directement à l’intérieur et ne présente aucune forme de résistance par rapport aux autres pochettes du marché. Vous n’aurez pas besoin d’exercer une quelconque forme de pression pour faire glisser la carte à l’intérieur. Dans l’ensemble, la carte se glisse bien à l’intérieur et n’est pas trop lâche au point de tomber accidentellement.

Mélanger les cartes n’est pas la meilleure sensation, mais cela permet de protéger les cartes contre les dommages à long terme causés par le mélange des cartes. Cependant, la sensation est beaucoup plus douce que sans les pochettes, au point que les cartes tombent directement à l’intérieur lorsque vous mélangez les cartes.

Franchement, ils n’offrent pas la meilleure expérience du monde dans la plupart des aspects, mais ils sont tout à fait adaptés à une utilisation occasionnelle. Si vous choisissez de les mettre dans des classeurs, ils fonctionnent aussi parfaitement et devraient faire l’affaire.

Nos conseils pour protéger vos cartes pokemon en dehors des pochettes

En dehors des étuis, il existe plusieurs autres moyens de conserver ou de protéger vos précieuses cartes Pokemon. Dans cette section, nous allons vous présenter nos autres astuces pour protéger vos cartes en plus des pochettes.

1. Les boites de conserve

Les boîtes de conserve sont généralement acquises lors de l’achat de boîtes de Pokemon TCG pour stocker les cartes. S’il est vrai qu’elles protègent les cartes des facteurs environnementaux tels que les grains de poussière ou les liquides, elles ne préservent pas pour autant leur état originel.

Les cartes s’abîment dans les boîtes parce qu’elles ont trop d’espace à l’intérieur pour se déplacer. Avec un tel espace à l’intérieur, il est très probable que les côtés et les bords des cartes soient endommagés.

Je ne recommanderai pas les boîtes de conserve pour protéger vos cartes, surtout si vous êtes un collectionneur. Mais vous aimerez sûrement les alternatives ci-dessous.

2. Rangements pour cartes ou boîtes de rangement de DIY

Les rangements pour cartes sont une alternative aux coffrets pour entraîneurs d’élite. La seule différence réside dans la façon dont ils sont fabriqués. Les rangements de cartes sont généralement conçus pour contenir différents types de cartes Pokemon.

Ils peuvent être conçus pour contenir des portions plus ou moins grandes de cartes ou même être personnalisés pour séparer différents types ou raretés de cartes Pokemon dans une seule boîte.

3. Les classeurs

Je suppose que vous êtes assez vieux pour avoir vu des albums photo physiques à l’époque. Mais juste au cas où, les albums photo fonctionnent de manière similaire aux classeurs où vous mettez les cartes dans des pochettes et les gardez à l’abri de la poussière, de l’usure et des déchirures.

Cette méthode est un excellent moyen de stocker une collection ou même des jeux de cartes Pokemon. Bien qu’il soit prouvé que les classeurs conservent les cartes en parfait état, le fait de les mettre dans des pochettes avant de les placer dans le classeur permet de protéger davantage la couche brillante de la carte.

Il est également crucial de vérifier régulièrement l’état des cartes à l’intérieur des classeurs, car si vous laissez les cartes à l’intérieur pendant trop longtemps, elles risquent de « coller » à l’intérieur du classeur.