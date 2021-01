Si vous voulez plus de possibilités de lecture à l’écran et la sensation mécanique de cette lunette tournante physique, nous avons également mis à l’épreuve la Galaxy Watch 3, qui se débrouille bien dans l’eau.

Elle couvre la piscine et la natation en eau libre et est disponible en 45 mm et 41 mm, ce qui la rapproche de l’Active 2. Vous avez toujours l’un des plus beaux et des plus lumineux écrans de smartwatch disponibles, mais vous devrez investir dans un bracelet plus sportif car celui-ci est livré avec une option en cuir peu adaptée à l’eau.

En ce qui concerne les mesures que vous pouvez attendre, c’est plutôt la même chose. Il couvrira la distance, les tours, la vitesse et l’allure moyennes, les calories brûlées, le SWOLF et même les longueurs où vous avez effectué le moins de coups. Dans l’eau, il vibre lorsque vous faites un tour et utilise une fonction d’éjection d’eau similaire à celle de l’Apple Watch pour lui donner un aspect propre.

Nous l’avons testé par rapport aux très précises Form Swim Goggles et l’avons trouvé assez fiable sur le plan de la précision également. L’autonomie de la pile est d’environ 1,5 à 2 jours et vous avez ici tout ce qui fait que les smartwatches de Samsung sont parmi les meilleures du marché.