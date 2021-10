Guide du Collectionneur de Figurines Pop (Dossier Complet)

La plupart des collectionneurs commencent par acheter leurs personnages préférés. Ils achètent leur personnage préféré, puis un autre, et encore un autre. Avant de s’en rendre compte, ils possèdent 10 Figurines Pops. Notre lecteur et collectionneur de Figurines Pop, Mike Pexstaerts, a partagé son histoire avec nous :

Il y a 4 ans, je suis allé faire du shopping avec ma petite amie. Nous nous sommes arrêtés dans un magasin de bandes dessinées et nous avons vu des Figurines Pops. Ma première impression a été ‘Wau ! Ces figurines ont l’air si étranges avec leur énorme tête”, mais ensuite j’ai vu un pop Jon Snow (de GOT) et… je suis tombé amoureux d’eux. C’était le début de la fin ;).

Les Figurines Pops n’étaient pas très populaires en Europe (nous sommes toujours en retard ici haha) mais j’ai trouvé quelques communautés sur Facebook. J’ai appris beaucoup de choses sur les Figurines Pops, je me suis fait beaucoup d’amis aussi et j’ai essayé de constituer ma collection (seulement GOT à cette époque). C’était un peu frustrant car j’étais étudiant et je n’avais presque pas d’argent.

Les Figurines Pops GOT étaient très chers à cette époque (d’ailleurs, saviez-vous que les pops GOT ont sauvé Figurines ?). La série était très appréciée, ce qui a eu un impact sur les prix. Comme je ne pouvais plus acheter de Figurines Pops GOT, j’ai commencé à acheter d’autres séries comme Marvel, Star Wars, Rick and Morty, Big Bang Theory, IT, Shining, Retour vers le futur, Bob l’éponge, The Witcher et mon tout premier amour : Pokémon.

Je suis un ÉNORME fan de la culture pop et j’aime donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J’ai construit ma collection lentement (grâce aux communautés Facebook et aux bonnes affaires), puis j’ai obtenu mon diplôme. Ce qui signifiait travail et argent. C’est ce qui m’a motivé à acheter des Figurines Pops aux États-Unis aussi. Maintenant, je suis assis à plus de 300 Figurines Pops mais je commence à les vendre lentement et à me concentrer sur mes pièces préférées. L’espace est vraiment un problème.

Mike a un groupe sur Facebook en France/Belgique. Ils postent des nouvelles, des animations, et aussi des bonnes affaires. Ils ont aussi des partenariats avec certains magasins ! Figurines fait partie de sa vie depuis presque 4 ans et comme il le dit : “Je l’aime toujours autant”. Voici quelques-unes de ses Figurines Pops signées :

Alors, n’essayez pas de trouver la science nucléaire derrière la collection de Figurines. Ce n’est pas de la magie. Il suffit de choisir les personnages que vous aimez et de commencer à les collectionner. Vous pouvez collectionner différentes catégories, couleurs, éditions, etc. Vous êtes partant ? Si oui, continuez à lire car nous vous donnons maintenant des conseils sur les magasins où acheter des figurines Figurines Pop.