Stranger Things : Les Meilleures Figurines POP !

Les fans de Stranger Things ont presque immédiatement fait appel à l’équipe de Funko pour créer des figurines POP pour leurs personnages préférés lorsque la série a débuté en 2016. Non seulement l’entreprise a écouté, mais elle a livré la marchandise ! Parmi les choix, on trouve de multiples figurines pour Eleven et les garçons.

L’effrayant Demogorgon se présente sous de multiples formes. Pour changer de style, des éditions pixelisées pour Eleven, Mike, Dustin, Lucas et Demogorgon font partie de la ligne Funko Pop 8-Bit.

Augmentant considérablement le nombre d’options au fil des ans, Funko Pop Stranger Things propose différentes poses et tenues pour les enfants qui grandissent, correspondant à chaque saison de la série.