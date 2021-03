Les meilleurs ventirad RGB

Il y a beaucoup de fabricants de matériel de refroidissement sur le marché maintenant, et Corsair a été parmi les fabricants de matériel pionniers à mettre sur le marché des ventirad de liquide AIO ou tout-en-un. Après tant d’années de présence dans l’industrie, voyons pourquoi nous pensons que le Corsair H115i RGB Platinum mérite d’être le meilleur ventirad de CPU RGB en 2021.

Le H115i utilise des ventilateurs RVB à lévitation magnétique. Les deux ventilateurs de 140 mm peuvent souffler une quantité décente de flux d’air sans être bruyants.

L’installation de l’AIO peut sembler intimidante, mais elle est modulaire et ne nécessite aucun outil. Tout ce dont vous avez besoin est inclus dans la boîte, et le montage du support est rapide et sans douleur. Notez que cela supporte une variété de sockets Intel et AMD, donc si cela supporte votre processeur, alors c’est une option digne d’être considérée.

Chaque ventirad RGB peut fonctionner à partir de zéro RPM, 400, et jusqu’à 2,000 RPM- parfait pour les utilisateurs avancés. Pour tout suivre, vous pouvez télécharger le logiciel propriétaire Corsair iCUE pour contrôler l’éclairage RVB de votre refroidisseur et surveiller les températures de votre CPU et du liquide de refroidissement. Vous pouvez également régler les vitesses du ventilateur et de la pompe facilement à partir de leur interface utilisateur intuitive.

Si vous êtes à la recherche d’un refroidisseur de processeur que vous pouvez utiliser pour faciliter vos besoins d’overclocking, celui-ci fera sûrement le travail avec brio (jeu de mots). En parlant de couleurs, il y a un total de seize LED RGB contrôlées individuellement qui illuminent la tête de pompe pour aller parfaitement bien avec le reste de votre construction.

La plaque froide de la H115i est thermiquement optimisée pour produire une solution de refroidissement haute performance sans être trop bruyante. Si vous vivez avec quelqu’un, cela ne devrait pas le réveiller la nuit, même lorsque votre PC fonctionne à pleine charge.