Comment jouer à la PS5 sur téléphone

Tout d’abord, les bases. Vous aurez besoin de votre console PS5, soit l’édition classique, soit digital et avoir la dernière mis à jour. Dans de nombreux cas, les mises à jour seront téléchargées automatiquement, mais si vous n’êtes pas certain d’être à jour, allez dans Paramètres, Système, Logiciel système, Mise à jour du logiciel système et paramètres, Mise à jour du logiciel système, et enfin sélectionnez Mise à jour via Internet.

Pendant que vous fouillez dans les paramètres, naviguez vers Paramètres, Système et Lecture à distance, et assurez-vous que « Activer la lecture à distance » est activé – sinon, tout le processus échoue.

Vous aurez alors besoin de l’application Remote Play pour votre téléphone, disponible sur Android et iOS. Assurez-vous que vous êtes connecté au même réseau WiFi que votre console, puis connectez-vous à l’application en utilisant vos identifiants PlayStation Network – les mêmes informations que pour la PS5. Vous pourrez voir toutes les consoles PlayStation – cela fonctionne pour les PS4 et PS5 – sur le réseau, et vous y connecter.

Une fois que tout est configuré, vous pourrez allumer votre PS5 à l’aide de l’application Remote Play, tant que la console de base est en mode de repos. Cependant, cela signifie que si vous activez la console depuis une autre pièce, elle s’allume complètement et, selon les réglages de votre téléviseur, peut commuter automatiquement l’entrée HDMI active. Vérifiez votre configuration unique pour vous assurer que cela n’interrompt pas les autres utilisateurs du téléviseur. Vous avez été prévenu.

Malheureusement, vous devez avoir votre téléphone et votre PS5 sur le même réseau WiFi pour que la PlayStation Remote Play fonctionne, et Sony recommande une vitesse de téléchargement d’au moins 5 Mbps, pour cela nous vous conseillons de brancher votre PS5 avec un câble Ethernet.