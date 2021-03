Frogger, c’est à la fois de la stratégie, de l’habileté et du timing, car vous pouvez faire passer votre ami vert et nerveux à travers la circulation et le marais sans vous blesser. Vous devrez utiliser le minuscule joystick et les boutons pour manœuvrer Frogger à travers des défis uniques de niveau en niveau, car le niveau devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous progressez. Les voitures ne sont pas la seule chose dont Frogger doit se préoccuper. De dangereux serpents et alligators se frayent un chemin sur les terre-pleins et les routes pour accélérer votre prise de décision. Vous devrez être sur place pour mettre votre petit camarade vert en sécurité.