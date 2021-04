Les meilleurs systèmes de refroidissement Pour PS5

Si vous vous installez dans votre fauteuil de gaming et que vous entendez le ventilateur de votre PlayStation 5 se mettre à tourner bruyamment, vous voudrez probablement investir dans un refroidisseur pour PS5. Celui de Agatige est une excellente option bon marché. Il se glisse facilement dans le port USB de votre système pour l’alimenter et le protéger. Il est doté de deux petits ventilateurs et d’un plus grand pour faire circuler l’air. Et il est même livré avec une garantie de 6 mois.