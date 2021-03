Les meilleurs supports casques audio

Le CORSAIR ST100 RGB est la crème de la crème en matière de support de casque. Il est fabriqué en aluminium robuste et dispose d’une base stable en caoutchouc, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous inquiéter de le voir s’abîmer ou se renverser. En outre, le support est doté de deux ports USB qui vous permettent de recharger votre casque ou d’autres périphériques, tels que votre téléphone portable ou votre clavier sans fil. Une caractéristique tout à fait unique de ce support est le port audio sur le côté, qui vous permet de canaliser le son de votre casque à travers le support et de le transformer en un son surround 7.1 net et immersif.

Le CORSAIR ST100 RGB est également un coup de maître dans la catégorie esthétique. L’aluminium est noir et élégant, et l’ensemble du support est accentué par un éclairage RVB qui peut être personnalisé via le logiciel iCUE de CORSAIR. Sans aucun doute, c’est le support de casque gamer à choisir si vous voulez le meilleur du meilleur.