Les meilleurs jeux de voiture sur PS5

Il n’y a rien de tel que la F1. De nombreux sports automobiles entrent dans la même catégorie, mais soyons honnêtes, la F1 règne en maître, et ce depuis des décennies. Heureusement, l’incursion de ce sport dans les jeux vidéo a été un succès retentissant. Chaque épisode s’est plus ou moins appuyé sur le précédent de manière objectivement fantastique, et F1 2021 est de loin la meilleure itération que la série ait jamais eue. De plus, il s’agit d’un jeu de course pour tous, et pas seulement pour les fans de ce sport.

Placer ses fesses à 5 centimètres du sol et parcourir à toute allure certains des meilleurs circuits du monde réel jamais conçus est une joie absolue. La sensation de vitesse est inégalée, et le niveau de précision et de contrôle ne peut être décrit que comme parfait. Le jeu est même accompagné d’une histoire pour faire avancer le tout à un rythme décent, et, qui plus est, il est livré avec une foule d’options d’accessibilité. Tout le monde, des novices aux pros endurcis, peut se lancer et s’éclater. Oh, et si vous vous inquiétez des longs temps de chargement du retour de 2020, n’ayez crainte, le monstre PS5 les réduit à néant.