Un pc se compose de plusieurs pièces, toutes ces pièces ont leur importance. Et vu les avancées technologiques, les fabricants n’hésitent pas à innover dans ce contexte-là, en créant différents modèles de claviers. Les utilisateurs réguliers de pc le savent mieux que quiconque. On trouvera d’ailleurs parmi ces fameux utilisateurs les gamers, qui sont capables de rester des heures durant devant leur pc. Pour eux le clavier est très important, ils optent donc souvent pour le meilleur clavier et surtout celui qui répond à leurs besoins. C’est donc en général un clavier mécanique qu’on trouvera chez tout gamer digne de ce nom.

Quelle différence entre un clavier mécanique et un clavier à membrane ?

Le clavier à membrane vous l’aurez reconnu est le clavier classique, celui que l’on connait depuis les débuts des pc.

La différence principale entre le clavier mécaniques et le clavier à membranes est le switch, le switch se retrouve bien évidemment dans le clavier mécanique. C’est comme un interrupteur placé en dessous de chaque touche et qui va permettre l’envoi du message et ainsi la réponse. En réalité, ce fameux Switch a plusieurs utilités au-delà de permettre une réponse, il permettra une réponse plus rapide car la touche va en réalité descendre plus rapidement. Dans un clavier mécanique les touches sont plus fluides et plus rapides. Egalement, elles seront comme un ressort dans le sens où elles remonteront seules grâce à la pression. Elles sont plus douces pour les phalanges également. Car même si on ne le sens pas nos phalanges prennent un coup sur des claviers à membranes car on a tendance à appuyer fortement. Cette tendance revient au fait que la commande n’est envoyé qu’une fois que la touche ait atteint la fin de son parcours, alors que sur un clavier mécanique ce n’est pas le cas.

Pourquoi utiliser un clavier mécanique ?

Sa réactivité

Quand on est gamer, on a besoin d’un maximum de réactivité. En effet, il faut qu’au moment où on pense à effectuer telle action dans le jeu, ça se passe. Malheureusement, il y a énormément d’obstacle en route. Le signal va devoir passer par le cerveau et ensuite par le clavier qui représente le lien direct entre l’utilisateur et le jeu. Un clavier mécanique est sans doute un des claviers les plus réactifs et du coup logiquement les plus adaptés aux gamers.

La solidité

La solidité est également une qualité que doit avoir un clavier de gamer ainsi que la longévité. Un gamer aura tendance à utiliser énormément son claquer. A frapper énormément sur les touches. C’est donc indispensable que ce dernier soit solide. Dans le cas contraire, il ne pourra pas résister à une utilisation pareille et l’utilisateur se retrouvera dans l’obligation de changer de clavier assez souvent.

Le confort

Un clavier mécanique propose un confort d’utilisation incomparable. Ce confort est essentiel pour les gamer notamment lors de tournoi de gaming. Ils peuvent jouer pendant des heures sous pression. Donc le confort leurs sera indispensable.

Et donc les trois principaux avantages du clavier mécanique sont :

la réactivité;

la solidité;

le confort.

Ce qu’il faut savoir pour acheter un clavier mécanique :

Il existe quatre points essentiels à prendre en compte avant l’achat d’un clavier mécanique pour gamer : le switch, le niveau de bruit, La force d’actionnement et la distance d’activation :

Il existe différents types de switch sur le marché. Chaque type à ses caractéristiques en matière de temps de réactions, de force de pression … C’est donc nécessaire de savoir quel type de switch prendre pour pouvoir choisir le clavier mécanique adéquat.

La distance d’activation est la distance à laquelle il faut au minimum enfoncer sa touche pour celle-ci fasse la commande. En général la distance d’activation est de 2 mm Un gamer cherchera bien évidement que cette distance soit minime. Car plus cette distance sera courte plus la commande sera passée rapidement.

La force d’actionnement est l’équivalent de la sensibilité du clavier. Et ainsi de sa réactivité. Si vous êtes un gamer il vous faudra un clavier à haute sensibilité et réactivité.

C’est connu qu’un clavier gamer mécanique est assez bruyant comparé aux autres types de claviers. Cependant, tout dépend de son utilisation et de son contexte. Si le bruit ne vous dérange pas vous pouvez vous permettre de prendre un clavier bruit, mais dans le cas contraire ce n’est malheureusement pas possible.