Pour une personne lambda un clavier restera un clavier, cependant, pour un gamer le clavier est sans doute un accessoire obligatoire. En fait, ce n’est même plus un accessoire vu que beaucoup ne peuvent jouer sans clavier, il y a des alternatives certes comme la souris, et cela, sur certains jeux seulement. Mais jouer à l’aide d’un clavier procure un plaisir à part, c’est donc un outil de haute importance pour les gamers. Vous l’aurez compris, le clavier doit être de haute qualité pour que le jeu puisse se dérouler d’une bonne manière et vue qu’on est dans l’aire du sans fil, évidemment les claviers aussi s’y sont testé et proposent des modèles sans fils.

Importance du clavier dans le gaming

Le clavier est peut être négligé, mais il reste une pièce importante dans la composition d’un PC gamer. En réalité, il présente la première interface et lien entre le gamer et le jeu, c’est donc important que ce dernier soit de bonne qualité et un maximum réactif possible. Cependant, il ne faut pas négliger que rien que le fait de tapé sur un clavier en permanence peut devenir dangereux pour le gamer, on veut dire par cela qu’il y a souvent de risques pour les phalanges du gamer qui vont effectuer des pressions pendant des heures, c’est donc pour cela qu’en plus de la rapidité la réceptivité et la connectivité avec le jeu en lui-même, il faudrait privilégier des modèles bien précis. Les claviers mécaniques sont à privilégier, ils ont des ressorts intégrés qui vont permettre de renvoyer les touches rapidement de manières à ce que les phalanges ne se fatiguent pas autant. Mais la santé du gamer n’est pas le seul souci des producteurs de clavier, son confort les importe également. C’est donc pour cela qu’ils proposent des claviers sans fil maintenant.

Pourquoi opter pour un clavier gamer sans fil

La raison principale pour opter pour un clavier gamer sans fil est le confort et la praticité qu’il peut apporter au gamer en lui-même. Avec ce type de clavier plus besoin de s’encombrer avec des fils électriques et créer d’horribles toiles d’araignées en ayant des fils sortant de partout et qui s’emmêlent. Plus besoin de tout débrancher pour trouver par où passe tel ou tel fil. Le cauchemar des fils s’arrête enfin.

Egalement, étant donné que le clavier se connecte avec Bluetooth généralement vous n’êtes plus obligé d’être face à votre écran tout le temps. Ce qui est bien c’est que vous pouvez tout à fait être sur votre lit, ou accrocher votre écran au mur par exemple et faire votre game.

Modèles de claviers sans fil pour gamer

C’est vrai que lorsqu’on parle de clavier pour gamer, on réfléchit directement aux claviers mécaniques ou à chiclets. Oui ces deux types de claviers sont les plus adaptés pour les gamers. Et oui, ils sont proposés dans des modèles sans fil. Mais il n’y a pas que cela qui importe dans un clavier gamer sans fil, il y a aussi l’aspect design et confort. Car il ne faut pas oublier que c’est de là que l’idée d’un clavier sans fil vient dans le cas de réponse au besoin du gamer en confort.

Les claviers en format TKL ou classiques

Les claviers sans fils en format TKL sont les claviers où on ne retrouve pas le pavé de numérotation se situant à droite sur un clavier classique. C’est un clavier qui est généralement plus utilisé par les gamers. Et en réalité, ce pavé de numérotation n’est pas entièrement supprimer, mais juste déplacer vers d’autres touches qui auront donc une double fonction.

Les claviers sans fil à rétroéclairage

Qui a dit que les claviers à rétroéclairage sont obligatoirement avec fil ? Non ce n’est pas le cas. On peut allier beauté et design avec praticité et confort. Ce type de clavier est conçu de manière à dégager de la lumière de dessous des touches. Ces lumières vont permettre de donner encore plus une ambiance de gaming dans la pièce de jeu. Et petit plus, qui est quand même important, ils sont disponibles en clavier sans fil.