Qu’est-ce qu’un pc gamer ?

Très évolutif et très pratique les pc gamer séduisent de plus en plus d’utilisateur. À la différence des ordinateurs classiques, un pc gamer est un dispositif monté de pièces électroniques dédiées aux amateurs de jeux. Doté d’une puissance élevée et de fonctionnalités illimitées, cet appareil accorde plus de commodité à son utilisateur.

Les pc gamers se distinguent entre les pc portables plus pratiques, et pc de bureau ou pc fixe plus encombrant. Bien que ce type d’ordinateurs bat les record au niveau des performances, il arrive toutefois qu’un composant ou plusieurs soient endommagés. C’est pourquoi connaitre les indispensables d’un kit pc gamer vous sera utile.

Un kit pc gamer est l’ensemble des équipements adaptés à votre appareil. Contrairement aux consoles habituelles, si une pièce demande à être rechangée pas la peine de tout racheter. En effet, un kit contient des pièces dotées des dernières technologies, vous permettant de remplacer ou mettre à jour un composant.

En plus de la possibilité d’upgrader votre pc, vous pouvez également procéder à un montage de pièce sans acheter un pc gamer à des prix astronomiques. Particulièrement efficace et économique, grâce à un kit vous pouvez procéder vous-même au montage d’un pc gamer complet, ou transformer votre ordinateur classique en celui-ci.

Choisir un PC gamer en fonction de son budget :

Comme pour tout, il existe plusieurs gammes qui correspondront à des besoins et attentes différentes.

Les pièces indispensables d’un kit pc gamer

Dédié aux professionnels comme aux apprentis, un kit pc gamer a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire. Si de nombreuses pièces offrent un confort hors du commun aux amateurs de jeux vidéo, certaines superflues ne sont pas votre priorité. Voici les équipements indispensables pour chaque kit pc gamer :

Carte mère ;

Processeur ;

Mémoire (RAM) ;

Disque dur ;

Carte graphique ;

Boîtier ;

Ventilateurs de boîtier ;

Une alimentation électrique.

Les composants évoqués précédemment sont des composants internes. Au cœur du pc gamer, sans ces composants votre PC gamer ne pourra pas fonctionner.

D’autres périphériques : comme l’écran, la souris, le clavier, la carte son ou la carte wifi ne sont pas non plus à négliger. Ces accessoires améliore votre confort et vos performances.

Comment bien choisir son pc gamer ?

Les gamers ont besoin d’accessoires bien précis. Afin de jouer dans de bonnes de condition, ils choisissent soigneusement leur matériel informatique spécial gaming.

Il existe plusieurs façons de vous procurer un kit pc gamer. Vous pouvez procéder à l’achat des pièces séparément, ou à l’achat d’un kit complet consacré au montage.

L’achat individuel des composants demande à être vigilant. Le premier composant à prioriser en premier lieu est la carte mère. Celle-ci décidera des dimensions adéquates de votre pc, notamment des autres pièces à vous procurer. Il s’agit donc d’un point crucial, la carte mère sera LA pièce qui sera en mesure de délivrer la puissance requise pour tout fonctionnement harmonieux et performant. Ensuite vient le choix du processeur, approprié. La caractéristique à prendre en compte est sa fréquence. Plus a valeur est élevée, plus le traitement de données sera rapide. Tout traitement de données demande des ressources de stockage disposant d’une mémoire assez volumineuse. C’est pourquoi faites le bon choix de votre RAM et disque dur. Privilégiez une mémoire d’au minimum 16 GO et un disque dur de type SSD (Solid State Drive). Très adaptés aux pc gamers, ce sont les ressources influentes sur votre carte graphique.

Une carte graphique ou encore carte vidéo, est un composant dont le rôle est de produire l’image visible sur l’écran. Un graphisme doté d’un haut niveau de détail requiert une bonne puissance de mémoire, ainsi qu’un processeur performant.

Le boitier, les ventilateurs du boîtier et l’alimentation électrique, sont le matériel qui permettra le bon fonctionnement de vos pièces. Le boitier jouera son rôle de bouclier. Tandis que le ventilateur et l’alimentation fournissent la quantité d’air et d’électricité nécessaires au bon fonctionnement de votre pc.