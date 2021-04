Si vous souhaitez mettre en avant vous-même votre configuration de PC gamer, vous devez choisir avec beaucoup de prudence tous les composants électroniques qui constitueront votre pc, et en particulier votre carte mère, car c’est l’élément sur lequel les gens se trompent le plus.

Quels sont les éléments composant une carte mère ?

La carte mère est un circuit électronique qui représente le supportsur lequel l’ensemble des composantsde votre pc gamer vont venir se brancher, et donc les relie au processeur. Elle est composée de plusieurs éléments, à savoir :

Le chipset : puce qui gère les échanges de données entre les composants du pc.

Les connecteurs électriques de type 24 pins ATX et 8 pins CPU pour l’alimentation.

Socket : point d’insertion du processeur.

Les connecteurs de stockage, cartes embraquées (réseau, audio…).

Les Slots pour le branchement de batterie, de mémoire RAM et pour optimiser le traitement de données.

BIOS stock les informations de configuration du matériel.

Les Bus connecte la carte graphique via un bus PCI Express.

Les panneaux d’entrée et de sortie, avec connecteurs VGA, USB, DVI et HDMI.

Fonction d’une carte mère

La carte mère est alimentée en énergie par ses connecteurs et fait fonctionner le pc via ses circuits imprimés. Son fonctionnement se fait via une interface BIOS pour une communication efficace avec le processeur.

Elle assure de nombreuses fonctions comme la gestion du réseau et des ports USB, ainsi que de la lecturedu disque dur, la reproduction des caractères du clavier et des mouvements de la souris, la prise en charge de la mémoire vive, la reconnaissance et la compatibilité de la carte graphique et la coordination des échanges de données entre les différents éléments du pc à l’aide d’un générateur de fréquence.

Comment bien choisir sa carte mère pour PC gamer ?

Tout d’abord, il faut savoir que pour un pc gamer, il vous faudra une carte mère plus puissante que pour un pc de bureau. Vous devez donc la choisir en fonction de certains critères. Elle doit être compatible avec le processeur de votre pc gamer. Une carte de la même marque que le processeur ne sera pas forcément compatible avec celui-ci, il est donc important de faire attention au chipset et au socket. Un autre point important est la fréquence du bus, car c’est elle qui va déterminer la vitesse maximale du transit des données entre le processeur et la mémoire vive. Il faut aussi penser à l’évolutivité si vous souhaitez upgrader votre pc gamer à long terme. Cela doit être pris en compte au cours de votre choix, car les cartes mères sont souvent optimisées afin de supporter plus de matériel, qui à son tour, est plus performant. Enfin, il est recommandé de choisir des cartes mères au format ATX.

Comparatif des meilleures cartes mères

Si vous n’arrivez pas à vous décider face au large choix de cartes mères présentes sur le marché, voici un petit comparatif des cartes mère les plus vendues en 2021.

Asus ROG MAXIMUS XII EXTREME

Asus ROG MAXIMUS XII EXTREME est un modèle de carte mère haut de gamme incluant le plus grand nombre d’accessoires comprenant : une carte Thunderboltavec des portsUSB Type-C, une carte d’extension de ventilateur qui permet le contrôle des ventilateurs supplémentaires et un module ROG DIMM2 pour le stockage. Elle est compatible avec le processeur Intel de la gamme Comet Lake. Son coût est, cependant, élevé.

Marchand Stock Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Gigabyte Z490 GAMING X

Gigabyte Z490 GAMING X est une carte haut de gamme, compatible avec les processeurs Intel de la gamme Comet Lake-S sur socket LGA 1200. Elle prend en charge les cartes graphiques PCI-Express 3.0 16x, les périphériques USB 3.0 et USB 3.1, la RAM DDR4, ainsi que les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCI-E NVMe et permet, ainsi, la construction d’un pc gamer puissant et performant.

Marchand Stock Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

ASRock X570 Phantom Gaming X

ASRock X570 Phantom Gaming X offre des fonctionnalités idéales pour les processeurs Ryzen dont une solution de refroidissement performante, 3 emplacements M.2 PCIe 4.0 et Wi-Fi 6n le design comprend beaucoup d’éclairages et des dissipateurs thermiques étendus.

Marchand Stock Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Vous l’aurez compris, la carte mère est une pièce maîtresse pour votre pc gamer, voilà pourquoi, il est important de bien la choisir tout en prenant en compte certaines spécificités.