Les meilleurs boitiers d’acquisition pour PS5

Puisque vous faites passer votre écran et votre console par la même carte d’acquisition, il est naturel que votre écran voie ce que voit votre carte d’acquisition. Pour beaucoup, c’est en 1080p. L’Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus ou LGP2+ supprime cette limitation et vous permet de voir votre jeu en 4K sur votre écran tout en transmettant 1080p 60fps à votre PC.

Le passage en 4K vous permet de profiter de votre jeu en 4K si vous le souhaitez. Cela le rend parfait pour les personnes qui ont un téléviseur 4K pour PS5 et qui souhaitent le diffuser via Twitch ou Facebook Gaming à une résolution et un framerate plus favorables. Il est compatible avec l’USB 3.0, compatible avec les Macs, et clignote en RGB juste au cas où votre installation aurait besoin de paraître encore plus gamer.

Elle est également très portable, puisqu’elle est au moins aussi large qu’une clé de RAM et trois fois plus épaisse. Vous avez également la possibilité d’enregistrer directement sur une Micro SD si vous voulez garder votre disque dur libre. C’est un outil idéal pour les streams IRL, lorsque vous ne jouez pas avec votre PS5. La meilleure chose à propos de cet appareil est sa configuration plug n’ play qui fonctionne dès sa sortie de l’emballage.