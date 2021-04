Un PC gamer dispose de nombreuses fonctionnalités, nécessaire au Gaming. En effet, de nombreux paramètres entrent dans sa constitution, et déterminent sa qualité. Il s’agit de PC souvent chers, étant donné les prix de ses composants. Pour avoir un PC de bonne qualité, il faut parfois prévoir un certain budget. Au moment de choisir le PC adapté, il est important de comparer les différentes caractéristiques, ainsi que les prix, avant de choisir l’offre la plus intéressante.

Les caractéristiques du PC gamer

Le PC gamer dispose de nombreuses caractéristiques, qui sont des paramètres essentiels, lors du choix ou de la sélection du bon PC. En effet, les éléments entrant dans sa constitution définissent sa qualité et sa durabilité. Il est important de choisir ainsi une bonne carte mère, adapté au PC, et disposant de fonctionnalités adéquates. De choisir également un processeur Intel Core de bonne qualité. Il faut également opter pour une bonne carte graphique, étant donné que c’est elle qui conditionne la qualité du Gaming. Il est important également de choisir un disque dur avec une bonne capacité de stockage, généralement, il faut opter pour un disque dur SSD, bien qu’ils soient les plus chers sur le marché, ils restent néanmoins les meilleurs. Pour finir, il est préférable de choisir une carte mémoire avec un espace de stockage d’un minimum de 8 giga ou plus. Concernant le boîtier du PC, il reste également important de choisir un boîtier avec un beau design et esthétique, relative à la qualité haute gamme du pc.

Les différents types de boîtiers de PC gamer

Selon la marque qui le commercialise, on distingue différents modèles de boîtier de pc gamer.

On retrouve par exemple un boîtier gamer vendu par la marque warmachine, avec une façade en verre, brillante, et qui reflète la lumière. Elle dispose également de lumière Led afin d’accentuer l’aspect futuriste du design. De plus celui-ci dispose également de ventilateurs silencieux. Il est disponible au prix de 69. 99 €.

On retrouve un autre boîtier vendu par la marque Nzxt, qui est plus simple, avec une façade noir, cependant, il possède un panneau latéral en verre. Il est vendu au prix de 83. 90 €.

On retrouve un autre boîtier pour PC gamer commercialisé par la marque corsair, en verre trempé, de couleur blanche, avec un design originale. Celui-ci est disponible au prix de 245. 99 €.

Un grand nombre de marques propose des boîtiers pour PC gamer de qualité, avec des dimensions adaptées. Il s’agit d’éléments fonctionnels, avec un beau design, alliant ainsi efficacité et esthétique. Parmi ces marques on retrouve :

Les critères de sélection d’un bon boîtier pour PC gamer

Certains paramètres entrent en compte lors de la sélection d’un bon boîtier pour PC gamer. Il s’agit de paramètres qui varie selon le budget. Par exemple, pour un budget de 50 €, on retrouve une large gamme de boîtier, avec des caractéristiques plutôt simples, soit un revêtement en acrylique, et non pas en verre, comme la plupart des boîtiers haut-de-gamme. Il dispose également d’une cage d’alimentation ouverte, avec nombreuses ouvertures pour les différents câbles. C’est le cas du boîtier Aerocool cylon disponible au prix de 53.78 €.

Pour un budget d’environ 70 €, il est possible de choisir un boîtier, avec un revêtement en verre trempé, placer généralement au niveau des façades latérales. Il peut également disposer de quatre ventilateurs, cependant la structure reste assez simple. C’est le cas du boîtier vendu par Empire Gaming WarMachine, disponible au prix de 69.99 €.

Pour un boîtier de PC Gaming avec un prix se situant aux alentours de 80 €, celui-ci peut présenter un design original et haut-de-gamme, avec un jeu de lumière caractéristique. Il possède une structure travaillée , avec une cage d’alimentation de bonne conception. Et possédant également un panneau latéral en verre trempé. C’est le cas du boîtier Sharkoon RGB Flow, qui est disponible au prix de 84. 47 €.

Dans le cas d’un boîtier de 100 euros, celui-ci présente une façade métallique, avec de nombreuses ouvertures pour les différents câbles. Celui-ci présente un design plus travaillé, avec des éléments de bonne qualité. C’est le cas du boîtier Corsair disponible au prix de 98. 99 €. Le prix du boîtier est relative à sa conception et à son design.