Stranger Things saison 4 : Date de sortie, bande-annonce, casting et nombre d’épisodes

Ce n’est pas un secret que l’arme la plus puissante de Stranger Things est son casting. Il est approprié de supposer que tous les personnages survivants seront de retour dans la saison 4, ce qui signifie des rôles pour : Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo, Joe Keery, Noah Schnapp et Sadie Sink. Les acteurs récurrents et les nouveaux venus comme Priah Ferguson, Maya Hawke et peut-être même Cary Elwes pourraient également revenir.

L’un des acteurs qui aura un rôle régulier dans la nouvelle saison est Brett Gelman. Son personnage, Murray Bauman, un journaliste devenu théoricien de la conspiration, a joué un rôle majeur dans les deux dernières saisons et continuera à le faire dans la saison 4 de Stranger Things.

Netflix a également offert aux fans des vidéos des coulisses, alors que le tournage commençait à Atlanta. Regardez-la ci-dessous…

Et comme vous l’avez peut-être deviné, il n’y aura pas de saison de Stranger Things sans David Harbour ! D’après la scène post-crédits de la saison 3 de Stranger Things et le premier teaser (que vous pouvez visionner ci-dessous), nous savons qu’Harbour sera de retour avec le reste du casting.