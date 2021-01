Stranger Things : à partir de quel âge le regarder ?

Parce que les geeks sont aussi des papas et des mamans avertis, nous avons décidé de répondre à la question. Vos enfants peuvent-ils voir Stranger Things ?

La série phare de Netflix, créée et produite par les frères Duffer a vraiment fait beaucoup parler d’elle. Entre hommages à Spielberg, King et d’autres monuments de la culture populaire, Stranger Things est rapidement devenue culte. Il faut dire que les références ne manquent clairement pas. En effet, les amoureux de la magie des années 80 ne sont clairement pas en reste puisque la série multiplie les clins d’œils et les jeunes acteurs sont tout simplement excellents.

À mi-chemin entre les Goonies et ET, Strangers Things a donc quelque chose de particulièrement accrocheur pour le public. L’intrigue tourne ainsi autour de la disparition d’un jeune garçon de douze ans : Will Byers. Sur fond de jeu de rôle et d’enquête mystérieuse, ses amis et sa famille vont alors découvrir un terrible secret. Epatants de justesse, tous les comédiens, excepté Winona Ryder (en VF)que nous avons simplement envie de gifler H24, parviennent à redonner vie à une époque que l’on croyait perdue. Celle où la science-fiction ne passait pas uniquement que par des effets spéciaux en 3D. Reste cependant quelques problèmes que nous allons aborder plus bas.

Est-ce que la série s’adresse aux préadolescents ? Peut-être. En revanche, pour nous il paraît évident qu’elle est aussi le fruit de grands enfants, souffrant certainement du syndrome de Peter Pan. Si nous avons apprécié Stranger Things, nous n’avons en revanche pas partagé l’engouement médiatique qu’elle a suscité. Certes, esthétiquement, elle s’avère particulièrement fidèle aux grands classiques. Néanmoins, elle souffre, selon nous, d’un certain manque d’originalité. En effet, il ne suffit pas de multiplier les références à la culture populaire pour surprendre le spectateur.

Attention, nous ne sommes pas en train d’affirmer que Stranger Things est une mauvaise série. Non, ce que nous voulons dire, c’est plutôt que les qualités qu’on lui prête ne suffisent pas à en faire un excellent divertissement. Trop souvent, durant cette première saison, nous avons eu des impressions de déjà vu. La scène de la fuite en vélo tire ainsi beaucoup trop sur la corde pour se contenter d’être un hommage à ET. Pour être efficace, les clins d’œil doivent rester discrets. Mais laissons ces considérations qui sont surement très personnelles de côté pour nous intéresser à la question principale de cet article.