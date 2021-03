7 cadeaux pour les fans de Strangers Things

Les amateurs de LEGO peuvent construire leur propre scène de « Stranger Things » avec cet ensemble de plus de 2 000 pièces. Le kit comprend à la fois la version réelle et la version inversée de la maison des Byers. Huit mini-figures sont incluses – Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Will, Byers, Hopper, et le Demogorgon ainsi qu’une variété d’accessoires comme le lance-pierre de Lucas, le talkie-walkie de Dustin, et oui, la gaufre d’Eleven.