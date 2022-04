Les séries tv à ne pas regarder

Est-ce qu’une personne ici n’a jamais passé son dimanche après midi à regarder une saison entière d’une série ? Netflix, Prime vidéo ou encore Disney +, nous offre une multitude de choix pour passer un bon moment en compagnie ou seul de visionner nos films et shows préférés. Cependant, il peut arriver que l’on nous vende tellement bien une série, mais que l’on se rende compte au bout du deuxième, voire du troisième épisode, que c’était une perte de temps. Découvrez dans cet article, les série “flop” à ne surtout pas regarder.

Emily in Paris

Il faut se l’avouer, on passe énormément de temps devant les plateformes de streaming. Nous vous avons fait une petite liste des séries que vous pouvez regarder tout en étant sur votre téléphone ou en train de cuisiner. Emily in Paris, se classe en tête des “série support”. Malgré le bruit qu’elle a pu faire et son casting d’acteur à l’affiche (Lilly Collins…) nombreux ont estimé que cette série ne mérite pas qu’on lui consacre autant de temps.

Elle a fait l’objet des médias, mais cette histoire qui raconte les péripéties d’une jeune américaine qui débarque à Paris, n’a pas su nous transporter plus que ça. On vous explique pourquoi. Produit par le réalisateur de la série à succès, Sex and The City, Darren Star, nous a offert un joli cliché de la “French baguette” à Paris. La caricature, faite par le producteur des Français, est assez bien faite, mais elle s’avère également le seul point positif de cette série.

Le problème d’Emily in Paris se cache dans le scénario. Les épisodes sont trop ressemblants. Emily, la protagoniste, fait des gourdes dans son agence de communication et doit faire face à des caprices d’artistes. Elle réussit à toujours s’en sortir grâce à sa motivation et sa ténacité. Si vous ne regardez pas cette série, vous aurez économisé environ 5 h de votre temps libre.

La révolution

Une série française, qui n’a pas fait parler d’elle ! Le pitch avait pourtant l’air d’être bon. La série raconte la Révolution française en mêlant le fantastique : une histoire de vampires. Finalement, il s’avère que cette série n’est pas très agréable à regarder. Certains disent qu’elle est surjouée ou d’autres encore, se plaignent du scénario, qui tournerait trop en rond. Trop de morsures et de tête coupées, ont fini par empoisonner la série, qui est aussitôt à sa sortie, tomber dans les oubliettes. Assez dommage, car le décor et les costumes étaient réussis, mais ça arrive, ce sont les risques !

Barbares

La série raconte la bataille de Teutobourg. Le scénario raconte de manière romancée les prémices de ce conflit allemand. Seul souci, le jeu de rôle est mauvais ! Avec Game Of Thrones, ou Vikings, la barre a été placée trop haut. Certains disent qu’ils ont été obligés de regarder la version sous titrée en anglais, car la version originale était trop mauvaise.

Dark

Dark est sorti en 2017 et est totalement passé inaperçu. Il s’agit d’une série allemande. Jugée trop morose et sans ambiance, elle n’a malheureusement pas eu de succès. Inspirée de Strangers Things, encore une fois, il ne fallait pas recopier. Dark serait, d’après certains spectateurs, qui ont eu le courage de la regarder, trop sombre, voire lugubre. L’histoire raconte la disparation d’un garçon. Les conditions y sont étranges.

Le scénario est trop tordu et complexe à comprendre, que l’on n’arrive pas à se concentrer dessus. Il faut s’accrocher à ses neurones pour la regarder. Malheureusement pour suivre une série, il faut qu’elle donne envie. Si l’on regarde des séries, c’est parce qu’au fond, elle nous apporte un moment de détente et de réconfort. Si le jeu de rôle, le décor ou le scénario ne sont pas bons, alors le résultat est un flop. Ça a été le problème avec toutes ces séries.