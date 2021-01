Les dix bonnes raisons de vivre avec un geek !

Nous les geeks, et les geekettes, on a grandi dans un monde très très différent du commun des mortels. Alors forcément, on connaît des valeurs comme le respect et l’acceptation de l’autre. Mesdames, avec un peu de chance, si vous trouvez un geek pur à plus de 85%, il aimera le foot mais n’en aura strictement rien à faire de la regarder devant un écran Bon ok, on en rajoute un peu ! N’empêche qu’entre les jeux vidéo et la culture pop, on a appris que la violence ne résolvait pas tout, et que la paix et la prospérité c’était mieux ! Alors, c’est pas bien de vivre avec un geek ?