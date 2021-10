Les meilleurs déguisement ‘Squid Game’

Dans l’ultra-populaire “Squid Game” de Netflix, des centaines de personnes criblées de dettes s’inscrivent à la compétition afin de gagner un prix en espèces qui changera leur vie. Ce thriller coréen est déjà en passe de devenir la série originale la plus regardée depuis sa sortie le 17 septembre, ce qui a même incité un fournisseur de services coréen à réclamer des frais d’utilisation du réseau. Mais le succès mondial de la série signifie également qu’elle sera probablement l’un des costumes d’Halloween les plus populaires cette année.

Les survêtements verts assortis sont l’un des éléments les plus distinctifs de la série. Ils sont portés par les joueurs qui participent à des jeux nostalgiques de leur enfance, comme Red Light, Green Light et Tug of War. En face d’eux se trouvent les mystérieux gardes, vêtus de combinaisons rouges et de masques d’escrime sinistres, chacun ayant le pouvoir de fixer les règles et d’infliger des punitions fatales aux malheureux perdants.

Les fabricants de costumes n’ont pas tardé à profiter de la popularité de la série, avec des dizaines d’options déjà disponibles en ligne pour des looks réalistes inspirés de “Squid Game”. Vous trouverez ci-dessous tout ce dont vous avez besoin pour vous transporter dans la dystopie coréenne de la série en octobre.