Dans quel ordre regarder Star Wars ?

Selon nous, il est tout simplement plus logique de commencer par la prélogie. Nous ne nous en cachons pas, l’ordre chronologique nous semble finalement plus important que le reste, bien que les deux trilogies aient été pensées pour être regardée l’une sans l’autre. Ce point de vue n’est pas exceptionnel, nous le partageons avec un grand nombre de fans. Néanmoins, nous sommes bien conscients d’une chose : l’aura de la première trilogie est aujourd’hui bien plus importante que celle de la deuxième. Des répliques et des personnages cultes, une fraîcheur et une naïveté, voilà tout ce qui a fait le succès des épisodes IV, V et VI. Une recette qu’a d’ailleurs repris Disney dans l’épisode VII, et qu’on ne retrouve pas dans les I, II et III.

La Menace fantôme, L’Attaque des clones et La Revanche des Sith ont un autre charme, moins vintage déjà, mais aussi et surtout moins archétypal. Si vous décidez de commencer par la prélogie, comme nous vous le conseillons, vous découvrirez l’univers Star Wars avec des duels au sabre laser bluffants et des effets spéciaux numériques qui rendent le tout plus « vivant ». Cependant, malgré le charisme d’Hayden Christensen et, surtout, d’Ewan McGregor, les personnages, excepté Obi Wan, n’ont pas autant marqué le public qu’un Dark Vador, un Han Solo ou un Luke Skywalker. Le questionnement central de la prélogie est peut-être, dans une certaine mesure, plus orienté autour d’une dimension politique qui faisait défaut à la trilogie originelle. Regarder Star Wars dans l’ordre chronologique vous permettra ainsi d’apprécier pleinement toutes les subtilités de son univers.