Les costumes de Squid Game interdits dans les écoles.

Depuis son lancement sur Netflix en septembre 2021, Squid Game est devenu viral, atteignant des sommets, un nombre de téléspectateurs et un buzz dont peu de séries bénéficient. Cette attention et les discussions autour de la table (sans parler de la simplicité des costumes Squid Game eux-mêmes !) ont fait de la série le parfait aliment pour Halloween cette année, tout en attirant une attention non désirée. Selon Le Monde, une poignée d’écoles de France ont interdit aux élèves de porter des costumes de Squid Game, parce qu’ils essayaient de reconstituer la dangereuse prémisse de la série.

La série se déroule en Corée et suit un homme désespéré, Seong Gi-hun, qui, comme des centaines d’autres personnes dans la même situation financière, est recruté pour participer à une mystérieuse compétition. Assommés et emmenés dans un lieu inconnu, ils sont habillés de manière identique dans des combinaisons vertes et invités à participer à des versions à enjeux élevés de jeux d’enfants, comme la lumière rouge/la lumière verte, les nids d’abeilles en sucre, le tir à la corde, les billes, etc. Ceux qui réussissent la compétition remportent un prix de ₩45,6 milliards (environ 38 millions de dollars), mais ceux qui échouent sont brutalement exécutés.