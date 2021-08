Comment supprimer son compte Instagram

Instagram (et les médias sociaux en général) peut être une bénédiction et une malédiction. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, la plateforme de partage de photos est un excellent moyen de suivre ce que font les amis et les célébrités que vous aimez.

Si Instagram vous donne l’impression d’être un boulet, vous envisagez peut-être de vous débarrasser de votre compte. Suivez les instructions ci-dessous pour désactiver temporairement ou supprimer définitivement Instagram.

Gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez supprimé votre compte, cette action ne peut plus être annulée. Toutes vos photos et l’historique de votre compte, y compris les followers, les likes et les commentaires, seront définitivement supprimés et vous ne pourrez pas vous inscrire avec le même nom d’utilisateur si vous créez un autre compte.

Comment supprimer définitivement votre compte Instagram ?

Connectez-vous à votre compte sur instagram.com depuis un ordinateur ou un navigateur mobile. Malheureusement, vous ne pouvez pas supprimer votre compte depuis l’application Instagram. Allez à la page Supprimer votre compte (https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent/). Une fois sur cette page, choisissez une réponse dans le menu déroulant à côté de « Pourquoi supprimez-vous votre compte ? » Saisissez à nouveau votre mot de passe. Cliquez sur « Supprimer définitivement mon compte ».

Si vous êtes mal à l’aise à l’idée de tout effacer définitivement ou si vous préférez faire une pause sur le réseau social, Instagram propose une option de désactivation temporaire. Cela permet aux utilisateurs de désactiver leur compte pendant un certain temps et d’y revenir plus tard, ce qui signifie que votre profil, vos photos, vos vidéos, vos commentaires et vos « likes » seront cachés aux autres utilisateurs pendant que votre compte est désactivé et réapparaîtront tous lorsque vous choisirez de le réactiver.

Comment désactiver temporairement votre compte Instagram ?

Connectez-vous à votre compte sur instagram.com depuis un ordinateur ou un navigateur mobile. Malheureusement, vous ne pouvez pas désactiver votre compte depuis l’application Instagram. Cliquez sur l’icône de la personne dans le coin supérieur droit pour accéder à votre profil. Cliquez sur « Modifier le profil ». Faites défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur « Désactiver temporairement mon compte » dans le coin inférieur gauche. Une fois sur cette page, choisissez une réponse dans le menu déroulant sous « Pourquoi désactivez-vous votre compte ? » Saisissez à nouveau votre mot de passe. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe, un bouton « Désactiver temporairement le compte » apparaît.

Cliquez dessus et votre compte sera désactivé jusqu’à ce que vous choisissiez de le réactiver. Cela peut prendre quelques heures pour que cela prenne effet.