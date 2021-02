6 acteurs qui ont joué le Joker au cinéma

Le casting le plus parfait que l’on puisse imaginer pour la génération des Boomers, de ce côté-ci de Harrison Ford, dans le rôle du président James Badass, Jack Nicholson a été célèbre pour son Joker dans la sombre réimagination du mythe de Batman par Tim Burton. Pour l’époque, Batman était un spectacle à succès ambitieux, et aujourd’hui encore, il possède une identité individuelle unique grâce à son réalisateur, ce qui en fait une aberration dans le genre qui était alors le sien. On peut supposer que le choix du rôle préféré de chacun a largement contribué à donner à Burton une certaine latitude.

De nombreux noms ont entouré le rôle du Joker dans la course au casting de Nicholson, notamment Brad Dourif (prétendument le choix préféré de Burton), Tim Curry, David Bowie, Willem Dafoe et, plus connu encore, Robin Williams. En fait, Williams a affirmé que la WB l’avait utilisé comme monnaie d’échange pour faire baisser le prix de Nicholson – qui devait être substantiel puisque Jack a été payé 6 millions de dollars pour avoir joué le Joker (et c’est de l’argent de 1988, les amis), plus une grosse somme pour non seulement Batman mais aussi ses suites directes.

Pourtant, le co-créateur de Batman, Bob Kane, voulait Nicholson, tout comme le producteur original du projet, Michael Uslan (qui a obtenu les droits cinématographiques de Batman en 1979). C’était donc probablement le but recherché. Le maquilleur Nick Dudman a même dû préparer plusieurs dessins pour le sourire maniaque du Joker, dans le but d’en obtenir un qui dissimule le moins possible la tasse reconnaissable de Nicholson.

Nicholson, l’une des stars de cinéma les plus cool de sa génération (bien qu’il soit né avant le véritable baby-boom de l’après-guerre), s’est fait connaître comme acteur et producteur à la fin des années 60 avec des succès de la contre-culture comme Easy Rider (il a également coécrit et produit Head, the Monkees, le film malheureux des Monkees). Au moment où il affrontait un Michael Keaton en caoutchouc, Nicholson avait déjà été nominé pour neuf Oscars, dont deux remportés. Il est surtout connu pour avoir joué le rôle d’un détective privé malchanceux dans le film néo noir de Roman Polanski, Chinatown (1974), et pour avoir été le seul homme sain d’esprit dans un monde devenu fou dans One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), Nicholson a accueilli les années 80 avec une série de méchants très en vue. Parmi eux, The Shining de Stanley Kubrick, où Nicholson joue un auteur alcoolique avec tant de dépravation avant de devenir fou que Stephen King a renoncé à l’adaptation complète. Et à l’époque où il était le Joker, il avait déjà joué le Diable lui-même dans The Witches of Eastwick (1986).

Pour le Joker, Nicholson, Burton et le scénariste Sam Hamm se sont inspirés de The Killing Joke d’Alan Moore où l’escroc coloré était une petite cagoule de temps en temps qui avait la peau blanchie par un bain chimique. Mais alors que dans les bandes dessinées, il s’agissait peut-être d’une histoire de tragédie (le Joker admet librement qu’il se souvient de son origine différemment à chaque fois), le film fait définitivement virer le Joker dans la direction de Chinatown, en mettant le grand méchant en fedoras et en trench-coats avant même qu’il ne se baigne dans l’acide.

Avec sa performance, Nicholson était tout aussi anachronique que Burton et le concepteur de la production Anton Furst l’étaient en réimaginant la ville générique de Gotham de DC Comics comme un cauchemar urbain de l’art déco de Metropolis laissé à la rouille pendant 50 ans. La toute première phrase du scénario est que Gotham City avait l’air « comme si l’enfer éclatait à travers le trottoir et continuait à grandir ». De même, le personnage pré-Joker de Nicholson, baptisé Jack Napier, ressemble un peu aux gangsters sagaces classiques d’antan, comme James Cagney dans White Heat, avec un peu d’Edward G. Robinson dans Key Largo en plus, mélangé à la représentation de la déviance de Nicholson, maîtrisée pour la première fois dans The Shining. Après avoir finalement fait le plongeon du cygne dans les produits chimiques, Nicholson a joué le Joker comme un personnage d’une cruauté sans borne, mais jamais moins qu’hilarant et même séduisant.

Pour le public moderne, le Joker de Jack pourrait être considéré comme le Romero du showman, mais en 1989, il a stupéfié les spectateurs et a donné des cauchemars à de nombreux enfants en électrocutant certaines cagoules et en poignardant d’autres dans le cou avec des stylos. En fait, Romero a été très perturbé par la méchanceté qui se cache derrière le perma-sourire de Nicholson. Quelque peu artiste de performance avec une prédilection pour la peinture (semblable à l’émission de télévision Batman de 1966), ce Joker a alimenté le sentiment de narcissisme des années 1980. Obsédé par l’argent, la célébrité et la mode, il tuait les membres vaniteux et vides de la société avec leurs propres produits de beauté (un futur élément de base du cynisme de Burton). Et lorsque Batman contrecarre cette action, le Joker continue à faire croire aux Gothamites qu’il est un homme du peuple en exhibant sa richesse (ainsi que son gaz toxique Smilex) lors d’un défilé.

Nicholson, la définition même d’un véhicule vedette, domine le film dans une performance qui ne le voit pas tant immergé dans un rôle, mais plutôt en train de plier un personnage pour l’adapter à ses maniérismes et à son style. Pourtant, on pourrait faire valoir que même avec la signature de Jack qui s’épanouit – et le choix bizarre de faire de Joker le meurtrier des parents de Bruce Wayne – c’est le plus comique des Jokers en direct. Il est sadique, sociopathe et meurtrier, mais aussi enjoué, obsédé par la comédie, et redevable à des gags, comme l’acide caché dans sa fleur-label ou des armes qui ne font que tirer des drapeaux « BANG !