Tous ceux qui produisent de la musique vous le diront, ce sont les petites choses qui peuvent faire une grande différence dans la qualité d’un enregistrement. Pour éviter les échos ou les réverbérations indésirables, vous devez disposer des meilleurs panneaux acoustiques en mousse pour l’enregistrement à domicile. Cette pièce d’équipement peu coûteuse peut avoir un impact considérable sur le caractère professionnel d’un enregistrement.

Il peut être difficile de savoir quels panneaux sont les meilleurs, car ils peuvent tous se ressembler et se sentir identiques. Heureusement, nous avons testé et étudié ce produit pour vous fournir une liste de six des meilleurs panneaux. Chacun des panneaux de notre liste est à la fois de qualité et abordable. Ils sont également conçus pour être durables, de sorte que vous n’aurez pas besoin de les remplacer de sitôt. Certains d’entre eux amélioreront même l’apparence de votre home studio.

Nous ne nous sommes pas contentés de vous fournir des avis sur ces produits dans notre article. Vous y trouverez également toutes les informations importantes dont vous aurez besoin pour prendre la bonne décision. Après tout, chaque studio est unique, et chaque producteur à domicile a des besoins différents. Vous devez donc vous assurer que vous choisissez des panneaux qui répondent à vos besoins spécifiques. Pour vous assurer que vous investissez votre argent à bon escient, consultez notre guide d’achat à la fin de l’article, où vous trouverez les réponses à vos questions les plus fréquentes.

1. Les Panneaux de Mousse Acoustique Donner

En tête de notre liste, un produit polyvalent qui convient à une grande variété de studios d’enregistrement. Ces panneaux Donner ont une épaisseur de 5 centimètres. Ils sont donc parfaits pour votre studio si vous l’utilisez de manière régulière. Leur prix est également très raisonnable, ce qui est toujours un plus.

Après avoir installé ces mousses acoustiques, vous n’entendrez plus aucun écho dans votre studio de musique. Vous aurez un son très clair et très net.

2. Les Mousses Acoustiques Acouspanel

Ces dalles en mousse ont un design en forme de cage d’œuf qui absorbe les sons pour empêcher les bruits de sortir du studio.

Caractéristiques

4 centimètres d’épaisseur, lorsqu’on les mesure depuis le sommet de la pointe de la mousse jusqu’à la base.

Les dalles mesurent 30 cm par 30 cm.

Une seule couleur de gris anthracite.



Qu’est-ce qu’ils ont de spécial ?

Le design en forme de cage d’œuf est très efficace pour l’absorption du son.

Vous pouvez facilement fixer les dalles d’insonorisation à vos murs ou à votre plafond.

L’épaisseur de 4cm réduit la réverbération et les réflexions, surtout dans la gamme des moyennes et hautes fréquences.

Idéal pour : couvrir le plafond, surtout s’il n’est pas parallèle au sol en raison de la réflexion angulaire du son qui rebondira du plafond vers les murs. La légèreté de la mousse permet d’appliquer facilement les dalles acoustiques au plafond ou sur toute autre surface.

3.Mousse acoustique ETT – Pour enceintes – 50 x 100 x 3 cm

Profitez de l’insonorisation et de l’élimination des bruits de fond dont vous avez besoin avec ces panneaux acoustiques pyramidaux.

Caractéristiques

Ils mesurent 1m par 50cm pour 3cm d’épaisseur.

Cellule ouverte, en forme de « cage à œufs » alambiquée

Quelle est la particularité de ces panneaux ?

Les panneaux sont conformes aux normes d’inflammabilité et ont passé avec succès les tests de combustion lente.

Ces panneaux ont un indice NRC élevé, ce qui en fait un excellent choix pour couvrir une partie d’un mur qui provoque des réflexions sonores indésirables.

L’indice NRC est le coefficient de réduction du bruit. Il s’agit d’un chiffre unique qui va de zéro à 10. À un CRB de zéro, il n’y a pas de réduction du bruit et la surface est très réfléchissante. Avec un CRB de 10, tous les sons sont absorbés. Avec un CRN de 8, le matériau absorbe environ 80 % des sons de moyenne fréquence. Tout CRN autour de 8 est excellent.

Guide

Voici un guide sur les sujets importants à comprendre et à prendre en compte pour le traitement sonore d’une pièce chez vous.

Qu’est-ce qu’un panneau de mousse acoustique et de quoi est-il fait ?

Si vous débutez dans l’enregistrement à domicile, vous avez probablement recherché ce dont votre studio a besoin pour capturer un son de niveau professionnel. Les panneaux de mousse acoustique sont l’une des pièces d’équipement qui vous ont probablement été recommandées à plusieurs reprises. Mais savez-vous ce qu’ils sont ?

Heureusement, c’est assez simple. Les panneaux sont fabriqués en mousse et sont placés sur des surfaces dures, comme les murs ou les plafonds. Au lieu que le son se réverbère contre ces surfaces dures – ce qui provoque échos et réverbération – le son est au contraire amorti. Cela ajoute de la chaleur à votre enregistrement, tout en lui donnant un aspect plus professionnel.

Les panneaux de mousse acoustique ne conviennent pas seulement aux personnes qui enregistrent de la musique. Ils sont également fortement recommandés à tous ceux qui enregistrent des vidéos YouTube ou des podcasts. En atténuant le son et en supprimant les échos, ils donnent à votre voix un son plus clair, plus chaud et plus naturel. Ils permettent également d’éliminer les bruits de fond indésirables.

Ce produit est disponible dans un large éventail de formes, de tailles et de couleurs. Normalement, ils peuvent être découpés dans la forme ou la taille qui convient à vos besoins. Le matériau le plus couramment utilisé pour ces panneaux est la mousse de polyuréthane. Vous remarquerez qu’ils sont souvent en forme de coin ou de pyramide. C’est parce que ces formes sont les plus efficaces pour capter les ondes sonores.

Une mousse acoustique ne permet pas d’isoler !

Il est important de noter que la mousse acoustique n’est pas utilisée pour l’insonorisation des studios. Vous n’utiliserez pas ce matériau si vous voulez empêcher le son de sortir de votre studio. Les panneaux de mousse acoustique visent à améliorer la qualité sonore de vos enregistrements, et non à bloquer le son.

Prenons un exemple. Imaginez que vous chantez dans votre salle de bains. Avec toutes les surfaces dures, votre voix se répercute et se réverbère. En revanche, si vous chantez dans votre chambre à coucher, vous remarquerez qu’il n’y a pas le même effet d’écho. C’est parce que votre chambre comporte de nombreuses surfaces et textiles doux qui absorbent les ondes sonores. En utilisant des panneaux de mousse, vous créez le même effet.

La mousse acoustique ne bloque pas les basses fréquences. Elle ne vous aide que pour les fréquences moyennes et élevées. Si vous avez un problème avec les basses fréquences, vous aurez besoin d’une mousse beaucoup plus épaisse. Vous pouvez facilement trouver des pièges à basses qui bloquent le son et qui s’occuperont des basses fréquences. Nous vous recommandons d’utiliser les deux produits dans votre home studio pour des enregistrements optimaux.

De combien de panneaux de mousse acoustique aurai-je besoin ?

Le nombre de panneaux de mousse dont vous aurez besoin dépendra, bien entendu, de la taille du studio d’enregistrement.

Heureusement, il n’est pas nécessaire de recourir à des calculs algébriques compliqués pour déterminer la quantité optimale pour votre studio. Il existe un excellent site Web qui fait ce travail pour vous. Il vous suffit d’entrer les dimensions de votre pièce pour savoir combien de panneaux il vous faut.

Trois options vous seront également proposées, afin que vous puissiez choisir le produit le mieux adapté au style de pièce dans lequel se trouve votre studio. Il y a la possibilité de sélectionner le traitement recommandé, le traitement haute intensité ou le traitement léger.

Assurez-vous de passer par ce processus avant de commander l’un des produits de notre liste.