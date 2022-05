Les meilleures enceintes-colonne Bluetooth

Les enceintes-colonne Bluetooth ont le vent en poupe ! Que ce soit pour l’animation d’une soirée entre amis, en famille ou pour l’organisation de festivités avec un large public, les modèles rivalisent de leurs caractéristiques modernes ! Découvrez dans cet article les 5 meilleures enceintes-colonne Bluetooth, leurs spécificités, avantages et inconvénients. Suivez le guide !

Sony MHC-V73D : le Power Bluetooth à effets lumineux

Présentation de l’enceinte Bluetooth Sony MHC-V73D

L’enceinte-colonne Bluetooth Sony MHC-V73D est un équipement portable à effets lumineux. Idéal pour créer une ambiance lumineuse festive, ce modèle d’enceinte-colonne Bluetooth vous permet de créer une véritable expérience de dancefloor. Avec une diffusion sonore à 360°, vous ressentez chaque vibration rythmant les faisceaux de lumière.

Avantages

Parmi les avantages de l’enceinte-colonne Bluetooth Sony MHC-V73D, le pilotage à distance permet un contrôle intégral de toutes ses fonctionnalités : commande gestuelle, mode karaoké ou encore programmation des jeux de lumière. Par ailleurs, l’enceinte est dotée d’un panneau supérieur étanche, ce qui lui permet d’être protégé de tous types d’accidents festifs !

Inconvénients

Le design de l’enceinte Bluetooth Sony MHC-V73D peut sembler un peu sommaire, voire peu avant-gardiste. C’est sans compter toute la puissance sonore qu’il renferme ! De plus, la marque indique qu’il est possible de transformer le panneau de contrôle en instrument à percussion, ce qu’il faudrait tout de même éviter au risque de briser le tableau de bord rétroéclairé !

Sony MHC-V13 : enceinte-colonne Bluetooth portable Jet Bass booster

Présentation de l’enceinte Bluetooth Sony MHC-V13D

Parmi les modèles d’enceintes-colonne Bluetooth proposés par la marque Sony, le MHC-V13 est un véritable concentré technologique. Portable et légère, l’enceinte se transporte partout. Il vous est alors très simple d’organiser une fête à l’improviste. Et grâce à ses lumières omnidirectionnelles et multicolores, l’ambiance de la soirée est parfaitement personnalisable.

Avantages

L’enceinte-colonne Bluetooth Sony MHC-V13 produit un son puissant et intense. Sa technologie Jet Bass booster propulse les effets musicaux à leur paroxysme et vous plongent intégralement dans une atmosphère musicale transcendante. D’autant plus que les effets lumineux sont automatiquement synchronisés avec la rythmique de chaque morceau de musique qui passe.

Inconvénients

Bien que sa puissance sonore soit indiscutable, l’enceinte-colonne Bluetooth Sony MHC-V13 est toutefois quelque peu encombrante. Sa dimension de 60 x 33 x 29 nécessite un emplacement qui lui est réservé. L’idéal est de placer l’enceinte en hauteur afin de libérer de l’espace au sol pour laisser le maximum de place aux festivaliers.

Muse, enceinte-colonne de fêtes Bluetooth

Présentation de l’enceinte Bluetooth Muse, enceinte de fêtes

Muse est une enceinte Bluetooth à la fois design et futuriste. Doté d’un lecteur CD et d’un port USB MP3, vous pouvez écouter vos musiques préférées depuis n’importe quel support. Avec une puissance de sortie de 500 W, l’enceinte est la plus prometteuse de cette sélection. De plus, l’enceinte Bluetooth Muse possède la fonction NFC, ce qui permet un appairage rapide et simple.

Avantages

L’enceinte Bluetooth Muse présente de nombreux avantages. Tout d’abord, sa poignée latérale simplifie les déplacements. Ce qui est une véritable sécurité supplémentaire dans la mesure où le coffrage représente tout de même une dimension de 90 x 45 x 37 cm. L’enceinte est également équipée d’une entrée de guitare et de 2 entrées micros. Ces options permettent à l’enceinte de s’adresser à un plus large public. Enfin, sa puissance sonore lui permet d’être utilisé aussi bien dans un espace intérieur qu’à l’extérieur.

Inconvénients

Le seul point négatif de l’enceinte Bluetooth Muse est son coffrage en bois. Cela peut donner un aspect esthétique moins moderne et plus fragile. De plus, lors d’un usage en extérieur, il est fortement recommandé de placer l’enceinte-colonne sous une protection imperméable afin de prévenir les risques de court-circuit en cas de pluie inattendue !

Fenton FT215LED enceinte Sono Portable

Présentation de l’enceinte Bluetooth Fenton FT 215 LED

L’enceinte-colonne Bluetooth Fenton 2012 LED est spécialement conçue pour les soirées et animations de grande envergure. Sans fil, l’équipement se transporte et s’installe aisément dans tous les types de salles ou de lieux festifs. Avec une puissance sonore de 1600 W, l’enceinte Fenton FT 212 LED dispose également d’une qualité musicale exceptionnelle. Et le boomer avec éclairage LED offre une ambiance lumineuse aux effets visuels remarquables.

Avantages

L’enceinte Bluetooth Fenton FT 215 LED atteint une autonomie de 8 heures. L’équipement est particulièrement conseillé pour une soirée accueillant plus de 55 personnes afin de fournir à chacun une expérience musicale hors du commun. De plus, avec ses ampoules à technologie électroluminescente, l’enceinte procure une luminosité intense et puissante.

Inconvénients

Cependant, l’enceinte-colonne Bluetooth FT 215 LED pèse 21 kg pour une dimension de 47 x 36 x 110 cm. Ce qui est plutôt encombrant, mais cette particularité est largement compensée par la qualité sonore.

Enceinte Bluetooth BSL-S60 avec éclairage RGB

Présentation de l’enceinte Bluetooth BSL-S60

L’enceinte Bluetooth BSL-S60 possède 2 haut-parleurs de 8 pouces ainsi qu’une fonction karaoké. Idéal pour les soirées entre amis ou les festivités en famille, ce modèle est dessiné dans un design professionnel. Par ailleurs, sa fonction radio FM rend cette enceinte particulièrement unique ! Mais aussi, l’enceinte Bluetooth BSL-S60 possède un port USB, SD et AUXin, avec une télécommande incluse.

Avantages

L’enceinte-colonne Bluetooth BSL-S60 a une autonomie de 4 heures. Cette caractéristique se trouve dans la moyenne des enceintes de ce type. D’autant plus que vous pouvez utiliser l’enceinte partout grâce à ses roulettes intégrées qui facilitent son déplacement.

Inconvénients

Il est possible d’utiliser un microphone avec l’enceinte Bluetooth BSL-S60. Toutefois, son branchement se fait via un câble filaire, et non en Bluetooth. Ce qui est dommage, car l’équipement est plutôt complet et se veut dans l’air du temps.