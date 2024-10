Profitez des offres Halloween sur le PlayStation Store : Plus de 500 jeux en promo !

En ce 31 octobre, certains se préparent à sortir en costume ou à guider les petits monstres pour leur tournée de bonbons. Pour les autres, la soirée est parfaite pour se plonger dans des jeux vidéo ! Si le tout nouveau Dragon Age : The Veilguard vient de sortir, son prix élevé de 70 € n’attire pas forcément tous les joueurs. Heureusement, le PlayStation Store lance une vente spéciale Halloween avec plus de 500 jeux en promotion, incluant des titres incontournables à des prix très attractifs.

Des classiques, des nouveautés, et bien plus encore

Bien que cette promotion soit dédiée à Halloween, elle ne se limite pas aux jeux d’horreur. Par exemple, Fallout 4 et Fallout 76 bénéficient d’une réduction impressionnante de 75 %. Vous pouvez donc les obtenir pour seulement 6,59 € et 9,99 € respectivement. Une occasion en or de découvrir ou redécouvrir la saga post-apocalyptique à petit prix.

Frissons garantis : des jeux d’horreur en promo

Pour ceux qui recherchent des sensations fortes à prix réduit, de nombreux jeux de zombies et d’horreur sont en vente. Dead By Daylight est à 11,99 € (-60 %), parfait pour des parties effrayantes entre amis. Dying Light 2, un jeu où le parkour et la survie dans un monde infesté sont au cœur de l’action, est aussi proposé avec une réduction de 60 %, soit 23,99 €. Enfin, le récent Dead Island 2 se retrouve à 34,99 € jusqu’au 2 novembre 2024. De quoi vivre une soirée d’Halloween terrifiante sans trop dépenser.

Plongez dans l’inconnu et l’infernal : d’autres jeux à sensations

Les jeux d’horreur ne se limitent pas aux zombies. Subnautica, bien qu’éloigné de l’horreur classique, propose une expérience de survie sous-marine où chaque plongée est un défi pour les nerfs, actuellement à 14,99 €. Pour ceux qui préfèrent descendre en enfer, Hades, le célèbre roguelike, est également en promotion à seulement 9,99 €. Rien de tel que combattre les démons de l’Underworld pour une ambiance Halloween réussie !

DOOM Eternal : un classique de l’enfer à 75 % de réduction

Bethesda Doom Eternal (Xbox One) Précommandez pour recevoir le pack « rip and tear », qui comprend maintenant DOOM 64 (Image montrée ...

Niveau de menace de tueur au maximum : accédez à la dernière technologie de tueur de démons avec la ...

Trinité impie : vous ne pouvez pas tuer les démons quand vous êtes mort, et vous ne pouvez pas reste... Voir Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites #Amazon #Rémunéré

Que serait Halloween sans un petit tour en enfer ? DOOM Eternal propose de plonger dans l’action effrénée en incarnant le Doom Slayer contre des hordes de démons. La réduction de 75 % amène son prix à 10 €, tout comme le DOOM de 2016, à seulement 3,99 €. Ces titres sont parfaits pour se préparer à la sortie de Doom: The Dark Ages prévue en 2025.

Une promo à ne pas manquer, même après Halloween !

Si vous lisez cet article après le 31 octobre, pas de panique ! Les promotions du PlayStation Store se poursuivent jusqu’au 2 novembre, vous laissant encore un peu de temps pour faire le plein de frissons à prix réduit.

Notre sélection pour Halloween sur le PlayStation Store

Que vous soyez amateur de jeux d’horreur ou simplement en quête de bonnes affaires, cette vente d’Halloween sur le PlayStation Store est une excellente occasion de remplir votre bibliothèque. Et n’oubliez pas : une fois téléchargés, ces jeux vous offriront de longues heures de divertissement, bien au-delà de la saison des citrouilles.