6 Meilleurs Convertisseurs VHS vers DVD

Ce convertisseur de VHS en DVD pour Windows est très facile à utiliser. Il suffit de brancher l’appareil sur le port USB de votre ordinateur (USB 2.0 ou supérieur), d’installer le logiciel depuis le site Web et de commencer la conversion. Le paquet inclut même deux DVD vierges pour vous permettre de commencer.

En outre, si votre image originale est particulièrement mauvaise, le logiciel dispose de bons outils pour la nettoyer. Il est ainsi facile de corriger des éléments tels que la balance des couleurs et l’éclairage, ainsi que le bruit visuel causé par le vieillissement des cassettes VHS. De plus, vous pouvez ajouter des transitions, des menus DVD et des crédits roulants avant de partager votre film en numérique ou de le transférer sur DVD.

Et ce n’est pas tout ! Bien que le nom du produit ne le laisse pas présager, vous pouvez utiliser Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus pour convertir vos vinyles et cassettes analogiques en CD audio ou en MP3. Le principal inconvénient de ce convertisseur VHS vers DVD est que vous êtes limité à une entrée RCA : il n’y a pas de connectivité S-Video ou SCART.