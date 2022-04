Quelles sont les meilleures protections pour téléphone ?

Les smartphones coûtent de plus en plus cher et sont des outils fragiles, c’est pourquoi il est important de bien les protéger.

Des protections pour l’écran du téléphone

L’écran est la partie la plus fragile du smartphone. Facilement rayé ou cassé, il est important d’essayer de le protéger au maximum. C’est pour cela qu’existent les films protecteurs. Du simple film en plastique à celui en verre trempé, chacun peut trouver la protection qui lui convient. Le film en plastique est simplement utilisé contre les rayures et ne protège pas des chocs. Le verre trempé protège aussi l’écran des potentielles chutes du quotidien en plus de protéger des rayures. Très résistant, lors d’une chute les dégâts seront concentrés sur ce film en verre trempé et l’écran ne sera normalement pas endommagé.

Cependant, de plus en plus de marques produisent des téléphones avec des écrans plus solides avec par exemple la technologie Ceramic Shield utilisée par Apple à partir de l’iPhone 12. D’autres marques comme Samsung livrent les smartphones avec un film protecteur déjà posé afin d’assurer une protection dès le déballage.

La coque : moyen sûr d’avoir un téléphone en sécurité ?

Acheter une coque peut être un moyen intéressant pour protéger son téléphone car elle en englobe une plus grande partie que le film protecteur. Attention cependant à bien choisir. Si vous en souhaitez une qui protège réellement votre smartphone évitez celles en plastique souple elles sont utilisées davantage pour l’esthétique que pour la protection.

Si vous utilisez les réseaux sociaux fréquemment, vous avez dû entendre parler de différentes marques comme Rhinoshield promettant “des protections d’une qualité inégalée”. Cette marque assure une protection optimale du téléphone grâce à sa technologie ShockSpread permettant de répartir l’impact de la chute dans l’entièreté de la coque et donc de protéger les smartphones au mieux.

Cependant, elle ne permet pas de protéger l’écran des rayures.

Il existe des modèles 360 englobant le smartphone dans du plastique souple. Dans le principe, c’est intéressant mais les retours sont très controversés. Certes, le téléphone est protégé mais ce type de protection le rend souvent très compliqué d’utilisation car celui-ci devient moins tactile à travers une épaisse couche de plastique.

Il existe aussi des coques qui possèdent un clapet qui se referme sur l’écran lorsque l’on n’utilise pas le smartphone. Ce principe est intéressant, mais cet étui ne protège pas l’écran quand on l’utilise, mais seulement lorsque le clapet est fermé.

Un film protecteur avec une coque, le combo parfait pour un téléphone protégé ?

Sachant qu’un film protecteur ne protège que l’écran et qu’une coque ne protège pas des rayures, serait-il une bonne idée d’assembler les deux ? Oui, beaucoup de gens ont une coque et un film protecteur afin de protéger leur smartphone à 100%.

C’est d’ailleurs ce qui est conseillé par les plateformes d’achat. Si vous voulez acheter une coque sur Amazon, le site vous propose automatiquement la protection d’écran adaptée à votre smartphone.

Récemment, avec les derniers modèles d’iPhone ayant les objectifs photo qui ressortent de la face arrière du smartphone, les entreprises se sont mises à développer, en plus des coques et des films, des protections en verre trempé pour les protéger.

3 raisons d’acheter une coque pour votre téléphone

Voici les raisons qui peuvent vous inciter à vous en procurer une :

Pour le protéger. Bien sûr, l’utilité de base est de protéger votre téléphone face aux potentielles chutes du quotidien. C’est donc la raison principale de l’achat d’une coque.

Pour personnaliser votre smartphone. Grâce à une coque vous pouvez le rendre personnel et y ajouter des références. Par exemple, beaucoup de gens ont des coques faisant référence à des films, des séries, des jeux-vidéos… cela permet donc de se différencier et de rendre son téléphone quasiment unique et reconnaissable.

Afin d’éviter les frais de réparation d’une potentielle casse. Si votre smartphone est protégé, cela réduit le risque de casse et vous permet donc des économies certaines. En effet une coque coûte en moyenne entre 10€ et 50€ alors qu’une réparation de téléphone coûte plus de 100€, ce qui fait une économie conséquente.

Maintenant que vous en savez davantage sur le sujet, c’est à vous de déterminer si vous souhaitez investir dans ces protections.