Les meilleurs claviers Android

Swiftkey n’est pas seulement l’une des applications clavier les plus populaires, mais c’est probablement l’une des applications Android les plus populaires en général. Elle existe depuis toujours et ne cesse de s’améliorer. Swiftkey permet de faire des prédictions et des corrections automatiques, de choisir parmi de nombreux thèmes, de personnaliser les options, de synchroniser les comptes, etc.