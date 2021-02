Les meilleurs PC portables avec une RTX 3080

Les ordinateurs portables RTX 3080 vont être l’une des nouveautés de l’année dans le domaine des jeux vidéo. Les meilleurs ordinateurs portables de jeu devenant de plus en plus attrayants en tant que machines de jeu et de travail et leur portabilité se mêlant à des performances sans compromis offrant des niveaux de jeu qui étaient auparavant réservés aux meilleurs PC de jeu – comme le PC ASUS ROG GA15 que j’utilise dans mon installation – 2021 sera probablement l’année des ordinateurs portables de la série 30.

Voir les fabricants faire preuve de génie technique en intégrant les dernières et meilleures cartes graphiques dans des modèles de plus en plus fins et légers n’est qu’une bonne nouvelle pour tout le monde, et nous commencerons bientôt à voir les portables RTX 3080 comme les portables de jeu par excellence. Les ordinateurs portables Razer, Alienware, etc., ils auront un ordinateur portable RTX 3080 pour vous. Et avec le prix agressif du RTX 3080 pour les performances qu’il offre, cela se traduira aussi dans la fabrication des portables.

Quoi qu’il en soit, les ordinateurs portables RTX 3080 commencent à apparaître plus régulièrement chez les détaillants, et nous avons ici les dernières informations sur les prix et la disponibilité. Vous trouverez ci-dessous les derniers prix des ordinateurs portables RTX 3080 en stock et une liste de détaillants qui vous conduiront au bon endroit si vous avez besoin de naviguer un peu dans vos efforts pour acheter un ordinateur portable RTX 3080.