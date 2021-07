Les meilleurs claviers 60 %

Il existe beaucoup de claviers de jeu, qui ont toutes des caractéristiques différentes. Vous pouvez les acheter de différentes couleurs, avec ou sans fil, et avec des switch plus ou moins durs. Et chaque année, ils deviennent plus grands et plus complexes, avec des boutons multimédias, des touches macro et un éclairage LED RGBz. Cependant, au cours de l’année écoulée, certains fabricants ont pris la direction opposée, en lançant des claviers 60 % qui sont design et compacts. Mais valent-ils la peine d’être achetés ?

Combien de touches à un clavier 60 pourcent ?

Tout d’abord, il est important de noter que les claviers de jeux ont tendance à suivre l’une des trois configurations différentes. La plus courante est le clavier de taille normale, qui comporte généralement entre 100 et 110 touches, selon que le fabricant inclut ou non des boutons multimédias ou des touches macro. Il y a toujours une rangée de fonctions située en haut du clavier, et un pavé numérique à l’extrême droite. La plupart des joueurs préfèrent un modèle complet car il leur permet d’exécuter de nombreuses fonctions différentes en une seule pression et de configurer des macros pour les activités qui ne sont pas déjà intégrées au clavier.

Les claviers sans clavier sont assez courants depuis un certain temps déjà ; ce sont des claviers qui omettent le pavé numérique situé à droite. C’est tout. Ils disposent toujours de touches de fonction et de commandes multimédias, mais ils sont plus étroits puisqu’ils ne comportent pas 17 touches. Oui, c’est en fait plus de 10 touches, mais « seventeenkeyless » ne sonne pas de la même façon. Les joueurs pourraient opter pour l’un de ces claviers lorsqu’ils ont besoin d’un peu plus d’espace sur leur bureau et qu’ils n’ont pas besoin d’un moyen rapide de saisir des chiffres ou de faire des calculs (ce qui est mon cas numéro un pour le pavé droit).

Il y a ensuite les claviers à 60 % qui, comme leur nom l’indique, réduisent de 40 % la taille du clavier standard et ne comportent que 61 touches. Non seulement ils suppriment le pavé numérique, mais les touches de fonction disparaissent, ainsi que les touches fléchées et ces touches système bizarres comme « imprimer l’écran » et « accueil » qui ne sont utiles que lorsque vous en avez besoin. Sur certains ordinateurs, elles ne fonctionnent même pas.

Sur un clavier 60 %, vous accéderez à ces boutons en utilisant la touche de fonction ; il n’y a pas de disposition standard entre les entreprises, vous devrez donc apprendre de nouveaux raccourcis si vous changez de fabricant comme Razer, HyperX ou Corsair. Il n’y a pas non plus de repose-poignets intégrés, mais la hauteur est au moins réglable.

Razer vient également de présenter un clavier à 65 %, une configuration moins courante qui conserve les touches fléchées et certaines fonctions, mais se débarrasse du reste pour maintenir un profil réduit. C’est probablement l’option à privilégier si vous utilisez beaucoup les touches fléchées. J’en ai besoin parce que j’édite beaucoup de texte, et certains jeux peuvent les utiliser au lieu de la matrice WASD standard pour contrôler votre personnage.

Quels sont les avantages d’un clavier à 60 % ?

Avec autant de fonctions supprimées, pourquoi acheter un clavier à 60 % ? La première raison est bien sûr l’espace. Si vous jouez dans des espaces restreints ou si, comme moi, vous avez beaucoup de choses sur votre bureau, il est agréable de ne pas avoir à déplacer des objets pour avoir un peu d’espace. C’est particulièrement utile si vous avez tendance à manger près de votre ordinateur, car la petite taille d’un clavier 60 % permet de le pousser facilement pour poser une assiette ou un bol sur votre bureau. Le clavier est également beaucoup plus propre, car je peux facilement enlever les miettes d’une seule main.

Une taille plus petite le rend aussi plus portable, évidemment, avec un clavier à 60 % qui prend moins de place qu’un ordinateur portable dans votre sac, bien qu’il soit toujours un peu épais. Les touches de ces claviers sont plus basses que celles des claviers standard, mais si l’épaisseur est votre principale préoccupation, un clavier mécanique n’est probablement pas fait pour vous.

Une caractéristique importante dont on ne parle pas beaucoup est que tous les claviers récents à 60 (et 65) pour cent utilisent des cordons USB-C détachables. Ainsi, si vous passez souvent d’un espace de travail à un autre, vous pouvez facilement laisser un cordon à chaque bureau pour brancher rapidement votre clavier. En tant que personne qui teste beaucoup de claviers, j’ai trouvé cela pratique, car je peux changer de platine et laisser le cordon intact. Il est souvent très pénible de devoir débrancher les cordons et de les démêler de ma configuration de bureau chaque fois que j’essaie un nouveau clavier, mais pour les modèles à 60 %, j’ai utilisé le même fil pour tous.

Le meilleur pour les gamers : Razer Huntsman Mini

Le meilleur des Claviers à 60 pour cent qui existe actuellement est le Huntsman Mini. Il utilise les commutateurs opto-mécaniques de Razer, dont je n’étais pas très friand par le passé, mais la société semble avoir apporté quelques changements qui rendent l’expérience de frappe beaucoup plus agréable. Il est silencieux et doux avec un bon temps de réponse, bien que les personnes qui préfèrent une sensation de touche élastique devraient regarder ailleurs. Ce n’est pas un clavier sans fil, donc si vous l’emportez en déplacement, vous devrez vous assurer d’avoir toujours un cordon USB-C à portée de main. Le Huntsman Mini est également proposé en blanc, ce qui signifie qu’il se fondra davantage dans votre décor que la plupart des accessoires de jeu, surtout si vous choisissez de personnaliser l’éclairage LED.

Deuxième place : HyperX Alloy Origins 60

Si vous avez besoin d’un clavier 60% solide, le HyperX Alloy Origins 60 est un clavier mécanique sur une base métallique. Il est plus lourd que les autres options du marché, donc ce n’est peut-être pas le meilleur si vous cherchez à garder votre sac de voyage aussi léger que possible. Mais si vous êtes un dactylo particulièrement rude, c’est celui qui supportera le mieux les frappes brutales. Il gagne également des points en étant le seul clavier à 60 % qui place les fonctions de flèches secondaires en bas à droite du plateau, là où vous les cherchez normalement, au lieu de les ranger au milieu.

Le meilleur avec les touches fléchées : Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

La gamme BlackWidow de Razer est depuis longtemps l’une des préférées des joueurs d’Engadget, et le V3 Mini ne fait pas exception. Contrairement aux autres claviers de cette liste, il s’agit d’un clavier à 65 %, ce qui signifie qu’il dispose toujours de touches fléchées et d’une colonne de touches diverses sur le côté droit qui peuvent servir de boutons de macro. Deux options de commutateur sont disponibles pour s’adapter aux différentes préférences de frappe, soit clic et tactile (vert), soit linéaire et silencieux (jaune). Il convient de noter que cette dernière description est le terme utilisé par la société, et que la frappe sur le V3 Mini est toujours sensiblement audible pour les personnes qui vous entourent.

Une option moins chère, design et RGB : Corsair K65 RGB Mini

Corsair fabrique généralement d’excellents claviers, mais je ne pouvais pas nécessairement en dire autant du K65 RGB Mini, son entrée sur le marché des 60 %. Les matériaux étaient inférieurs aux normes de la société, avec un boîtier en plastique qui se sentait creux et des touches qui faisaient un bruit de sonnerie lorsqu’elles étaient frappées. Mais ce n’est pas un accessoire complètement terrible, et les utilisateurs qui ont déjà investi dans le logiciel iCUE de Corsair pourraient vouloir garder leurs accessoires rationalisés sous une seule suite de personnalisation au lieu de devoir rebondir entre différentes interfaces. Si ce n’est pas un problème pour vous, le HyperX Alloy Origin 60 est à la fois meilleur et moins cher.