Les 10 Meilleurs Écrans 240 Hz (+ Guide d’Achat)

Être un gamer compétitif est une question de vitesse et si vous avez l’impression que votre écran de jeu standard n’est plus à la hauteur, il vous faut un écran de jeu à 240 Hz. Ces moniteurs à taux de rafraîchissement extrêmement rapide vous permettent de voir l’action se dérouler avec des animations fluides et chaque image individuelle est parfaitement claire et nette. Bien sûr, vous aurez besoin d’une carte graphique puissante pour suivre le rythme, mais heureusement, il existe des GPU très puissants et abordables comme le Nvidia RTX 3070 Ti et l’AMD Radeon RX 6800.

L’époque où tous les écrans Esports étaient équipés de la même dalle TN de 24,5 pouces est révolue. Aujourd’hui, vous trouverez des écrans de 240 Hz dans toutes les tailles et résolutions différentes, et même quelques options Ultrawide. De plus, nous voyons de plus en plus d’écrans IPS qui offrent une grande précision des couleurs, des angles de vision et une prise en charge HDR.