Les 7 meilleures batteries externes pour Macbook Pro

HyperJuice est l’une des batteries exterenes les plus puissantes qui offrent la capacité maximale de jus de batterie autorisée pour les voyages en avion. Et en plus ? Il se vante de pouvoir recharger sa batterie, de vide à plein, en une heure seulement. Incroyable, non ?

Il peut alimenter plusieurs appareils à la fois – même deux MacBook Pro ! Il offre trois ports de sortie : 18W USB-A, 60W USB-C et 100W USB-C. Il est également doté d’une fonction de chargement par passage, qui vous permet de charger HyperJuice en même temps que les appareils connectés. De plus, il est doté de plusieurs fonctions de sécurité essentielles.