Quel anémomètre connecté choisir ?

Les anémomètres ou les instruments de mesure de la vitesse du vent sont extrêmement utiles pour évaluer la vitesse et parfois la direction du vent à un moment donné. Cependant, si vous souhaitez installer un anémomètre à l’extérieur de votre maison et connaître la vitesse du vent avant de quitter la maison, vous risquez d’avoir à installer des centaines de mètres de câbles. Il est beaucoup plus pratique de choisir un anémomètre sans fil. Heureusement, il en existe plusieurs sur le marché.

Les 3 meilleurs anémomètre sans-fil :

1. Brandson – Station météo sans fil avec capteur extérieur 7en1

Marchand Stock Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Voici un anémomètre sans fil qui capte les informations sur la vitesse du vent et les transmet à une station de base LCD à l’intérieur. Vous pouvez installer la station météo personnelle sans fil à l’extérieur jusqu’à 100 mètres de distance des écrans intérieurs (Remarque : garantie jusqu’à 30 mètres de distance ; dans des conditions optimales jusqu’à 100 mètres).

La station météo Brandsonr transmet également vos données météo (vitesse et direction du vent, précipitations et température) à Weather Underground, le plus grand réseau de stations météo sur Internet. Vos données locales s’ajoutent à une vue synthétique des tendances mondiales, ce qui permet à chacun d’avoir une vision plus claire des données météorologiques précises. Vous pouvez également vérifier vos données météorologiques locales à l’aide de l’application mobile iOS ou Android, où que vous soyez.

Fourni avec une solution de montage pour fixer cette station météo sans fil sur un poteau, une clôture ou tout autre objet. Fonctionne avec trois piles AA qui peuvent durer jusqu’à 1 ou 2 ans (non incluses).

2. BRESSER Station météo sans Fil avec écran Noir et Blanc sans Wi-FI

Marchand Stock Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Voici un système d’anémomètre sans fil qui consiste en un anémomètre sans fil associé à un écran LCD que vous pouvez garder à l’intérieur jusqu’à 100 mètres de distance du capteur.

Cet anémomètre sans fil Bresser mesure la vitesse du vent, l’humidité et la température à l’extérieur et transmet ces informations à 18 secondes d’intervalle à la station de base LCD que vous pouvez fixer au mur à l’intérieur ou poser debout sur une table ou un comptoir. L’unité de détection est fournie avec le matériel de montage et a une durée de vie de deux ans avec quatre piles AA standard. L’anémomètre se calibre automatiquement et fonctionne avec des vitesses de vent allant jusqu’à 150 km/h par heure et par des températures allant jusqu’à -40 degrés Fahrenheit.

L’écran LCD sans fil facile à lire qui accompagne cet appareil vous permet d’obtenir des prévisions météorologiques hyperlocales personnalisées sur 12 ou 24 heures qui tiennent compte de la vitesse du vent, de l’humidité, de la température, de la pression barométrique et même de la phase lunaire. Il peut également stocker des enregistrements des valeurs maximales et minimales précédentes dans votre région. Dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs anémomètres sans fil bon marché du moment.

3. Bresser station météo radiopilotée avec capteur extérieur 5-en-1 (température, pression atmosphérique, humidité, anénomètre, pluviomètre)

Marchand Stock Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Cet anémomètre se connecte sans fil à sa station de base LCD intérieure jusqu’à une distance de 100 mètres. Il transmet une grande variété d’informations météorologiques comme la vitesse et la direction du vent, la température et l’humidité, la pression barométrique, les précipitations et distille toutes ces informations en une prévision météorologique personnelle facile à lire pour votre région sur son écran LCD.

La station de base avce son écran LCD affiche des couleurs facile à lire et fournit des informations telles que la température extérieure, la température intérieure et la température ressentie lorsque vous sortez (en fonction de la vitesse du vent et de l’humidité). Fonctionne pour mesurer la vitesse du vent jusqu’à 180 kilomètres par heure et à des températures allant jusqu’à -40 degrés. Si vous souhaitez recueillir un large éventail d’informations météorologiques, comme les précipitations, et accéder à ces données sur votre ordinateur et votre smartphone, où que vous soyez, cet anémomètre sans fil est peut-être celui qu’il vous faut.

Qu’est-ce qu’un anémomètre sans fil ? A quoi servent les anémomètres sans fil ?

Un anémomètre mesure la vitesse du vent dans une zone donnée. Un anémomètre sans fil mesure la vitesse du vent et la transmet à une station de base avec un écran où vous pouvez visualiser ces informations à distance.

Un cas d’utilisation courant pour les anémomètres sans fil est celui d’une personne qui veut être en mesure de savoir s’il y a du vent à l’extérieur sans sortir, et qui ne veut pas avoir à se débattre avec des câbles ou des fils pour connecter son anémomètre à un écran LCD. Souvent, les câbles fournis avec les anémomètres, même les plus performants, sont trop courts et compliqués à manipuler.

Facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’un anémomètre rotatif

Quelle est la portée sans fil de cet anémomètre ?

La plupart des anémomètres sans fil ont une portée de quelques centaines de pieds. Comme ils émettent généralement sur la fréquence de transmission sans fil 915 MHz RF, 330 pieds est une limite de portée très courante pour ces appareils. Quelques anémomètres sans fil de qualité professionnelle ont des portées allant jusqu’à environ 1000 pieds.

Y a-t-il des inconvénients à rendre un anémomètre sans fil ?

Il n’est pas facile de nos jours de trouver un anémomètre sans fil qui ne mesure que la vitesse du vent et non d’autres facteurs comme la direction du vent, la température et d’autres facteurs météorologiques. De nos jours, il est beaucoup plus courant de trouver un anémomètre qui fait partie d’un kit de station météorologique personnelle plus important. Cela peut présenter des inconvénients, comme un coût plus élevé. Mais nous pensons que dans de nombreux cas, il est pratique d’avoir toutes ces données supplémentaires à portée de main sans avoir à s’aventurer à l’extérieur, même si tout ce qui vous intéresse au départ est la vitesse du vent.

Combien de stations de base LCD intérieures sont livrées avec ce produit ? Quelles sont les caractéristiques de la station de base ?

Certaines stations de base LCD sont plus faciles à lire que d’autres, et différents anémomètres sans fil affichent différents types de données sur leurs écrans. Veillez à examiner l’exemple d’affichage de tout anémomètre sans fil que vous envisagez d’acheter pour vous assurer que vous êtes satisfait de l’affichage, car c’est sur lui que vous allez compter pour obtenir des informations. Certains écrans LCD sont en couleur, certains sont plus grands que d’autres, et certains distillent toutes leurs informations dans une prévision météorologique personnalisée de 12 ou 24 heures (comme « averses probables »).

Cet anémomètre sans fil peut-il se connecter à mon ordinateur ? Est-il doté d’une application pour téléphone portable que je peux consulter de n’importe où ?

Certaines stations météorologiques personnelles vous permettent de connecter leurs stations de base à un ordinateur afin de synchroniser les données météorologiques telles que la vitesse du vent, les températures, etc. pour les analyser. Cela peut s’avérer utile si vous êtes doué pour la technologie et certaines stations météo vous permettent de télécharger automatiquement vos données sur des sites Web tels que Weather Underground, où des milliers de passionnés de météo fournissent des données afin d’obtenir une vision très précise de la météo mondiale. Certains anémomètres sans fil sont également livrés avec une application pour téléphone portable qui vous permettra de vérifier les conditions météorologiques à la maison, même lorsque vous êtes en déplacement.

Il est bon de garder à l’esprit que toutes les stations météorologiques de cet article ne fonctionnent qu’avec des PC et que nombre d’entre elles ne téléchargeront des données que si elles sont branchées à votre ordinateur et que celui-ci est allumé et connecté à Internet. L’une des unités de cette liste, l’unité Ambient Weather, n’a pas besoin d’être connectée à un PC, elle est livrée avec un dispositif de relais sans fil spécial qui télécharge les informations sur Internet pour vous sans avoir besoin d’être branché à un ordinateur allumé.

Quel type de piles utilise cet anémomètre sans fil ?

Avant d’acheter un anémomètre sans fil, vérifiez quel type de piles il accepte et quelle est sa durée de vie approximative. Vous ne voudrez probablement pas changer les piles tous les mois, par exemple. La plupart des appareils présentés sur cette page ont une autonomie allant de plusieurs mois à quelques années avec des piles AA standard.