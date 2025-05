KikooTerme péjoratif utilisé dans les communautés en ligne pour désigner un jeune joueur, souvent perçu comme immature, bruyant ou peu expérimenté. Le mot vient de la déformation de “coucou” en langage SMS, typique des premiers forums et tchats. On reconnaît souvent un « kikoo » à son usage excessif des emojis, des majuscules, ou à une voix encore enfantine sur les chats vocaux. Aujourd’hui, le terme est un peu daté mais reste utilisé pour se moquer gentiment (ou non) de certains comportements jugés “noob” ou enfantins.