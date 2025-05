Du verbe anglais to kick (donner un coup de pied), kicker un joueur signifie l’expulser d’une partie en ligne ou d’un serveur. Cela peut être fait par un administrateur, un modérateur ou même par un vote des autres joueurs (vote kick). Les raisons peuvent varier : triche, comportement toxique, inactivité… ou simple vengeance mesquine. Être kické n’est pas aussi grave qu’un ban (bannissement), car on peut généralement revenir après un certain temps — ou pas, selon l’humeur des modos.