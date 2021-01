Les 9 Meilleurs Jeux de Fléchettes Électroniques

Voici le problème des fléchettes : si vous êtes nul, ce n’est pas drôle.

Si la moitié de vos fléchettes finissent par terre, vous allez détester chaque minute du jeu, surtout quand toute la fête se moque de vous.

Mais…

Lorsque vous lancez des bâtons sur la surface de jeu à chaque fléchette (je reviendrai là-dessus plus tard), vous adorez le jeu. Non, vous ne l’aimez pas. Vous l’aimez absolument et vous voulez continuer à jouer.

Les segments sont les lignes qui divisent les sections du jeu de fléchettes. Plus le segment est fin, plus il y a de place pour des trous supplémentaires. Plus il y a de trous pour vos fléchettes, plus vos fléchettes ne finissent pas sur le sol. Plus votre… OK, vous avez compris maintenant.

Je recommande fortement les segments « micro-fins ». Cela réduit considérablement les rebonds. Je me sens bien quand je rate complètement la planche, mais si je lance la fléchette correctement et que la planche décide juste « non, pas d’entrée », je passe en mode HULK SMASH.

Les segments minces amélioreront considérablement votre expérience de jeu et vous donneront envie de continuer à jouer. Chaque fois que j’ai joué avec des segments minces, j’ai passé un mauvais moment.