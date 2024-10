Ubisoft bouleverse l’industrie : un nouvel Assassin’s Creed tous les 6 mois pendant 10 ans !

Malgré des critiques mitigées et des performances commerciales inégales pour les récents titres d’Assassin’s Creed, Ubisoft accélère sa stratégie pour la franchise. L’éditeur prévoit de lancer un nouveau jeu de la série tous les six mois pendant au moins les dix prochaines années.

Cette feuille de route ambitieuse est soutenue par près de 3 000 développeurs travaillant sur les titres Assassin’s Creed, Ubisoft visant à toucher un large public et à satisfaire des goûts variés au sein de la franchise.

L’information a été partagée par Tom Henderson lors du podcast The Xbox Two, où il a révélé : « Ubisoft prévoit de sortir un nouvel Assassin’s Creed tous les six mois environ pour les dix prochaines années, je crois. Shadows et Invictus seront lancés l’année prochaine, suivis de Hexe et d’un remake de Black Flag. »

Selon Henderson, quatre titres—Assassin’s Creed Shadows, Invictus, Hexe et le remake de Black Flag—sont prévus pour une sortie entre 2025 et 2026, avec un hub central appelé Assassin’s Creed Infinity en développement pour connecter ces expériences.

Les plans d’Ubisoft font suite au lancement récent d’Assassin’s Creed Mirage qui, bien que généralement bien accueilli, n’a connu qu’un succès commercial modéré. Le prochain Assassin’s Creed Shadows, qui a fait face à des critiques lors de sa phase de prévisualisation, a été reporté à février 2025 pour un raffinement supplémentaire. Ubisoft aurait retravaillé certains aspects du jeu et annulé son season pass pour mieux répondre aux attentes des joueurs. Cela indique une nouvelle focalisation sur la fourniture d’expériences de qualité, même si Ubisoft poursuit un calendrier de sorties accéléré.

La franchise Assassin’s Creed s’est vendue à plus de 200 millions d’exemplaires dans le monde, en faisant l’une des séries les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. Fort de cet historique de succès commercial, Ubisoft voit une opportunité d’étendre la franchise de manière agressive, visant un rythme de sorties qui pourrait surpasser même les titres sportifs et d’autres géants comme Call of Duty. Avec des ressources substantielles allouées à la série, le plan d’Ubisoft de sortir deux jeux Assassin’s Creed par an semble à portée de main.