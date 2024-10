PlayStation 5 Pro : Découvrez le nouveau design !

La lignée de la PlayStation 5 Pro est au cœur de toutes les discussions depuis sa révélation il y a à peine un mois. Avec la sortie prévue du matériel en novembre, de plus en plus d’informations émergent, ce qui soulève la question : dépenser 699 € en vaut-il la peine à ce stade de la génération de consoles ? Mais qui dit nouveau matériel dit aussi nouvel emballage pour ce dernier modèle de la gamme PlayStation 5.

Sony, PlayStation 5 Pro, PS5 avec 1 Manette Sans Fil DualSense, Couleur : Blanche Console PlayStation 5 Pro. Dotée d'un GPU amélioré, du ray tracing avancé et de la fonction PlayStat...

PlayStation Spectral Super Resolution : Bénéficiez d'une image ultra-nette sur votre téléviseur 4K g...

Performances optimisées de la console : Grâce à des taux de rafraîchissement plus élevés et plus sta... Voir Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites #Amazon #Rémunéré

Récemment, Rectify Gaming a pu mettre la main en avant-première sur la nouvelle PlayStation 5 Slim avant sa sortie en magasin, révélant une réduction significative de la taille de l’emballage. De plus, Sony Interactive Entertainment a également mis à jour les boîtes des jeux pour le PlayStation VR 2. Par exemple, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution a été le premier à dévoiler à quoi ressembleraient les copies physiques pour le nouveau casque.

Maintenant que novembre approche à grands pas, des photos de la PlayStation 5 Pro commencent à apparaître, certains ayant déjà pu tester la nouvelle console. Au Japon, GAME Watch a reçu une PlayStation 5 Pro et a partagé des images de la nouvelle console :

Mais ce n’est pas tout ! Des images des boîtes de jeux compatibles avec la PlayStation 5 Pro circulent également en ligne. L’utilisateur X (anciennement Twitter) @Zuby_Tech a partagé une photo de Empire of the Ants, montrant que PlayStation utilisera une simple étiquette au lieu d’un tout nouvel emballage. L’autocollant indique : « PS5 Pro | Optimisé ». Une petite note précise : « Les fonctionnalités ‘Optimisé pour PlayStation 5 Pro’ varient selon le jeu. Connexion Internet requise pour télécharger la mise à jour. »

Alors que Microsoft n’envisage pas de mise à jour à mi-génération, la firme Xbox a revu l’emballage de ses jeux en 2024. Plus tôt cet été, des titres comme Kena: Bridge of Spirits et Clock Tower Rewind ont présenté pour la première fois le nouveau design pour les jeux Xbox Series X.

Êtes-vous prêt pour la sortie de la PlayStation 5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre 2024.