Les PC gamer sont les PC les plus prisés par les fans de jeux vidéos. Ce petit bijou peut faire le bonheur de tous. Cependant, les PC gamer sont connus pour être les plus chers que les pc classiques, et cela est dû à leur superbe qualité et aux composants haut de gamme. L’article d’aujourd’hui va aborder les PC gamer pas cher sur le marché et plus précisément les PC gamer à 400 €. Ces derniers sont-ils vraiment de bonne qualité ? Ou y a-t-il une différence flagrante par rapport aux PC gamer plus sophistiqués ? La réponse est malheureusement oui, mais cela n’enlève en rien sa qualité en tant que pc gamer à 400 €.

Le PC gamer à 400 €, parfait pour les petits budgets

Vous êtes à la recherche d’un pc gamer qui ne dépasse pas les 400 € ? Vous êtes au bon endroit ! C’est vrai, on ne va pas se voiler la face, un pc gamer au prix de 400 € possède une configuration « juste juste » d’où son tarif. Pour aller à l’essentiel, le pc gamer fixe à 400 € dispose de :

Processeur (CPU) et carte graphique (GPU) ;

Carte mère ;

Mémoire vive ;

Stockage SSD ;

Disque dur ;

L’alimentation ;

Le boitier.

Ce pc gamer à 400 euros comporte bien évidemment de multiples avantages. Cela dit, il existe un inconvénient qu’on doit tout de même citer : l’alimentation. C’est tout de même un écart assez visible, mais qui reste cela dit très faible.

Le pc gamer à 400 € présente d’autres atouts hormis son prix très attractif. En effet, il comporte des composants pc remarquables, plus spécialement le processeur et la carte mère de très bonne qualité. Le rendu est juste impressionnant pour le prix de 400 € ! Cependant, vous pensez bien qu’une carte graphique dédiée ne peut être présente sur un pc gamer à 400 €. Une carte vidéo intégrée est le minimum vu le prix et le budget.

Les composants d’un PC gamer à 400 €

Un pc gamer est sans doute rien sans mémoire vive. Il est conseillé d’opter pour une barrette de 8 Go de RAM cadencée à 2400 MHz. Elle est donc amplement suffisante pour la plupart des jeux vidéo.

Le disque dur, quant à lui, est parmi les composants les plus importants car, c’est lui qui va légitimer le stockage de vos jeux vidéos !

Pour un SSD, aller vers un SSD PNY de 120 Go serait parfait, vu le budget un peu serré. La taille de ce SSD est juste acceptable pour y stocker Windows, ainsi que votre navigateur. Le SSD offre des aspects assez intéressants, mais avant tout, il faut :

L’installer dans un emplacement 2.5 ;

Il doit être joint par un câble SATA vers la carte mère ;

Il peut par conséquent égaler un débit de 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture.

Vous l’aurez compris, ce SSD est idéal dans la configuration Pc à 400 €. Le boitier est très intéressant pour développer sa configuration, il existe des boitiers simples et bien travaillés. On opte pour un boitier avec ventilateur RGB de 120 mm avec un cache d’alimentation perforé.

Concernant l’alimentation de notre PC, on choisit :

La carte graphique est un élément essentiel du PC gamer à moins de 400 €, nous avons choisi la 1660 de chez Nvidia. Cette carte graphique coute dans 150 €, c’est le meilleur rapport qualité prix.

Nous vous conseillons cette carte mère qui possède un très bon rapport qualité prix et toutes les connectiques nécessaires à un PC gamer.

Nous vous conseillons un Intel core I5 de 9ᵉ génération qui aura des performances excellentes.

Le PC gamer à 400 € : est-il à la hauteur ?

Le pc gamer, comme précisé plus haut, est spécialement conçu pour les amateurs des jeux vidéo. Il faut savoir tout de même qu’il est conseillé de monter son pc gamer soi-même, car le montage par des spécialistes coûtera un peu plus cher. Avec les composants actuels et quelques astuces, c’est possible !

Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, monter son propre PC gamer à seulement 400 euros, c’est vraiment possible. Vous pouvez toujours comparer les prix selon votre budget dans des sites spécialisés.