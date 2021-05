À l’heure où le monde connait une vitesse fulgurante de la technologie dans quasiment tous les domaines, en particulier, le secteur de l’informatique qui a révolutionné les réponses aux besoins inassouvis de l’homme. L’ordinateur, cette machine exécutrice de programmes et de données à travers des logiciels bien conçus, a fait ses preuves. Afin de joindre l’utile à l’agréable, de nombreuses marques d’ordinateurs se battent acharnement dans le marché afin de proposer qualité et puissance à leurs consommateurs.

Qu’est-ce qu’un mini PC gamer

Un mini PC gamer est tout simplement un ordinateur portable ou fixe personnel. Bien entendu, il est placé sur un bureau ou sur une autre superficie qui peut recevoir parallèlement un clavier, un écran d’ordinateur, une tour, et bien sûr, une souris. En d’autres termes, tous les éléments dont un ordinateur a besoin pour son fonctionnement. Cela dit, ces derniers peuvent être bien encombrants, à contrario du PC portable, mais celui-ci à son tour, ne figure pas non plus comme la meilleure solutionpour les gamers qui s’attachent à la grandeur de l’écran pour des raisons de sensations liées à leurs jeux vidéos.

Entre les deux machines, le mini PC se présente comme le salvateur permettant aux gamers de jouir de la puissance et de la praticité qu’il offre.

Les composants d’un mini PC gamer

Le mini PC gamer est incontestablement la référence des adeptes de jeux vidéo en perpétuel mouvement. Sa portabilité est un critère de choix. De plus, cet appareil est moins imposant d’où son avantage.

Un mini PC gamer est composé de différents éléments reliés entre eux, et qui sont :

L’écran de l’ordinateur qui est relié a la tour, en d’autres termes, ce qu’on appelle le moniteur ;

La tour avec ses principaux composants tels le disque dur, la carte graphique, le processeur et la mémoire vive ;

Un clavier et une souris de gamer connectés au PC par câble ou via Bluetooth ;

Un casque audio et des enceintes.

La différence entre un mini PC gamer et un PC gamer fixe

Pour faire un tableau de comparaison entre un mini PC gamer et autrefixe, il faudra savoir qu’il y a une principale différence, entre les deux, qui réside au niveau de la taille du mini PC qui est d’ailleurs un critère considérable. En effet, les concepteurs ont bien eu l’ingéniosité de réduire la dimension et le poids au niveau de la tour tout en gardant une taille d’écran optimale.

Ce tour de passe-passe n’impacte en aucun cas la performance de la tour. Qu’elle soit compacte ne veut absolument pas dire qu’elle affecte sa propre capacité. Et pour étayer cela, il faudra juste comprendre que tous les efforts des concepteurs du mini pc gamer se sont impliqués dans l’optimisation d’espace dans la tour. En outre, de la possibilité de rajouter une barrette de mémoire vive ou un disque dur. D’ailleurs, ce n’est en aucun cas l’emplacement qui manque dans une tour de mini pc gamer. Conclusion, un mini pc gamer, n’a rien à envier à un autre en termes de puissance.

Les avantages d’un mini PC gamer

Le premier avantage du mini PC gamer, que vous allez deviner tout de suite, est bien l’espace optimisé. Celui-ci, vous garantit la mise en place de votre écran à votre guise, ainsi que vos différents périphériques.

Même si le mini PC gamer ne vous donne pas encore le moyen de jouer à vos jeux vidéo durant votre trajet en voiture ou dans n’importe quel autre moyen de transport, en contrepartie, il vous offrira la possibilité de le transporter.

Avec le mini PC gamer, vous avez le luxe de débrancher votre casque audio sans pour autant être obligé de vous pencher au sol, ce qui n’est pas mal du tout. Il assure également un emplacement idéal à votre tour juste à côté de l’écran, et surtout à l’abri d’éventuels chocs.

Et parce que l’espace est un luxe effaçant le bruit, le mini PC gamer fait l’unanimité des accros aux jeux vidéo, mais surtout ceux qui veulent jouer au mieux, avec le plaisir de l’espace.