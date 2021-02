Les meilleurs PC portables avec une RTX 3060

Le RAZER Blade 15 pouces est le meilleur portable de jeu, il propose un excellent rapport qualité-prix. Il est équipé de la dernière génération d’Intel Core i7-11370H et utilise un design portable et économe en énergie pour une fiabilité inégalée.

Le RAZER Blade 15 abrite un processeur quadricœur avec huit threads, ce qui limite son potentiel de station de travail. Toutefois, il offre de meilleures performances en simple et double cœur que les processeurs à huit cœurs. Il dispose également de 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz pour un fonctionnement multitâche transparent, ce qui en fait un excellent ordinateur portable de jeu et de bureau.

La caisse d’armement est préinstallée dans le RAZER Blade. Il s’agit d’un logiciel utilitaire qui vous permet de personnaliser les commandes du système et de l’éclairage en un seul endroit. Il dispose de nombreuses options pour personnaliser les effets esthétiques, créer des profils de jeu et ajuster les paramètres audio en fonction de vos préférences.

Le RAZER Blade est doté d’un châssis élégant qui se glisse facilement dans les sacs à dos et répond aux normes de durabilité de niveau militaire. Il est doté d’une lunette étroite pour maximiser l’espace de l’écran et minimiser les distractions lors de l’immersion dans le jeu. De plus, l’écran prend en charge la synchronisation adaptative pour minimiser le bégaiement et éliminer les déchirures visuelles pour un jeu fluide. Si vous souhaitez mettre à niveau le matériel pour le rendre plus résistant, la mémoire et les emplacements de stockage sont facilement accessibles sous le panneau inférieur.