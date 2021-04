Les meilleurs jeux de voiture pour Xbox Series X

DIRT 5 a attiré l’attention lorsqu’il a été annoncé pour la première fois comme titre de lancement de la Xbox Series X. Ce jeu vous permet de faire un tour du monde en voiture, avec près d’une centaine d’itinéraires dans dix pays. Affrontez vos adversaires sur les superbes pistes tout-terrain de villes comme New York, Rio de Janeiro et Le Cap !

DIRT 5 propose une gamme variée de véhicules capables de conquérir les terrains les plus difficiles et de créer des moments inoubliables, notamment des voitures de rallye, des voitures de sprint, des voitures musclées, des buggys, des voitures de grand tourisme et des camions de trophée. Construisez le garage ultime pour la course tout-terrain et battez tous vos adversaires dans le mode multijoueur en ligne !

Le mode carrière complet vous place sous la tutelle d’une icône et vous permet de gravir les échelons pour devenir la nouvelle star de la course tout-terrain. Vous pouvez gagner des parrainages et des récompenses uniques tout au long de votre parcours en affrontant des rivaux féroces.