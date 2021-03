Les meilleures cartes graphiques avec water cooling

De nos jours, les cartes graphiques sont très puissantes et peuvent facilement gérer les titres AAA modernes dans de très bonnes conditions. Cependant, certaines personnes préfèrent également overclocker leur GPU pour obtenir des performances maximales. L’overclocking améliore les performances, mais il consomme également beaucoup de tension, ce qui entraîne des problèmes de surchauffe.

Dans ce cas, le refroidissement par eau appelé watercooling est la meilleure option de refroidissement disponible, car il peut rapidement refroidir le GPU et lui permettre de continuer à fournir des performances optimales. Les experts recommandent également la solution de refroidissement à l’eau pour les GPU plus chers, car ils consomment beaucoup d’énergie, ce qui entraîne une surchauffe et la solution de refroidissement à l’eau est le meilleur moyen de refroidir les choses. Dans ce guide complet, nous allons partager quelques-unes des meilleures cartes graphiques refroidies à l’eau ou des meilleurs waterblock.