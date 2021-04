Les 5 meilleurs dés pour jouer à Donjons & Dragons

Vous êtes à la recherche d’un dé de démarrage unique qui ne vous ruinera pas ? Le dé de jeu polyédrique en métal Tecunite est la réponse. Grâce au style et à la durabilité du dé Tecunite, vous vous amuserez en lançant des dés de 20 !

Conçu avec des bordures fantastiques et visibles, ce dé polyédrique en métal Tecunite peut rendre vos amis envieux. Les bordures ne sont pas de simples lignes gaufrées mais plutôt des sections artisanales qui mettent en valeur les chiffres et la couleur du dé. De nombreux motifs sont également disponibles, et celui que nous avons choisi pour cette revue est bleu foncé. Parmi les autres combinaisons de couleurs disponibles, citons le violet foncé, le laiton antique, le noir, l’argent et le bleu, et le vert émeraude.

Le dé en métal Tecunite est plus petit que la moyenne des dés en plastique, mais il semble plus ferme en raison de la qualité du matériau. Vous n’avez pas à vous inquiéter de la qualité du dé car il est imperméable et résistant à l’oxydation. Un dé artisanal d’une telle qualité peut durer de nombreuses sessions de jeu !

Un léger problème avec le dé en métal Tecunite est sa lourdeur. Dans la plupart des cas, le poids ajoutera de la variance à vos jets. Mais soyez prêt à faire face à de mauvais lancers continus en raison du poids inégal et des bords tranchants ! Les dés peuvent également endommager les tables en bois et en verre, alors faites attention à vos lancers.