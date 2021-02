Les 4 Meilleurs PC portables avec la RTX 3070

Le RTX 3070 est largement considéré comme la meilleure carte graphique pour le joueur moyen, il est donc logique qu’il soit au cœur des nouveaux ordinateurs portables de la série RTX 3000. Cette carte pousse ces ordinateurs portables à gérer certains des jeux les plus ambitieux et à combler le fossé entre les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables de jeu.

Pour trouver le meilleur ordinateur portable RTX 3070, vous devez regarder ce qui se trouve sur le marché et voir ce que chaque appareil a à offrir. On s’attend à ce que de plus en plus d’ordinateurs portables intègrent le GPU dans leur conception, mais vous ne voulez vous concentrer que sur une poignée de ces choix.

Chacun des quatres ordinateurs portables dont il est question ici se démarque des autres, car ils sont particulièrement intéressants pour ceux qui recherchent un produit capable de tirer parti de la puissance du RTX 3070.